Büyükçekmece'de patlama: Bir kişi hayatını kaybetti .

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. Vatandaşlar, patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğunu iddia etti.

21 Şubat 2019 09:15
Büyükçekmece'de patlama: Bir kişi hayatını kaybetti .
Olay, Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 7 numaralı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre apartmanda bulunan dairede büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Patlama sırasında dairede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Vatandaşlar, patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğunu iddia etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı..

Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi..

Kaynak: Takvim

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