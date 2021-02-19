'Bütün tebriği takıma veriyorum'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov Alba Berlin galibiyetinin ardından açıklamada bulundu.



Igor Kokoskov, "Sonuçtan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir takım karşı oynadık. Özel bir basketbol stili olan, Luke Sikma gibi çok iyi marka oyuncuları var. Hücumda çok kolaydı yaptıkları her şey, çok iyi şutörleri var ve savunmak gerçekten zordu. Geri dönmemiz gerekiyordu ancak çok kolay değildi; çok iyi topu paylaşan ve çok iyi asistler yapan takıma karşı oynadık. Hatalarımızı daha çok efor ve enerjiyle kapatmaya çalıştık, özellikle de mental hatalarımızı. Bu şekilde telafi ettik. İleride daha da iyi takımlarla karşılaşacağız. O yüzden daha da iyi olmamız gerekiyor. Sahaya çıkan herkes çok iyi şekilde oynadı. Bütün tebriki takıma veriyorum." dedi.



Önümüzdeki hafta EuroLeague'de oynanacak Anadolu Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ilgili görüşlerini de paylaşan Kokoskov, "Hiçbir maç daha az ya da daha çok önemli değil ama tabii ki anlıyorum sorunuzun şeklini. Bu tabii ki bir Türk derbisi. Anadolu Efes'e karşı her zaman rekabet olmuştur. Son dönemde çok iyi oynuyorlar, özellikle dün akşam Olympiacos maçında gördük ne kadar iyi oynadıklarını. Zayıf anlarını, güçlü anlarını biliyoruz. Hazırlanmak için önümüzde yaklaşık 5 gün var. Onlara karşı saygımız var. Basketbolun güzelliği de bu tip müsabakalara karşı çıkmaktır. Biz de o maça hazırlanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



