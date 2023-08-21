Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:10

Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı

Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Bursluluk sınavında öğrencilere sayısal ve sözel olarak iki oturumdan sorular yöneltilecek. Sınavda başarılı olan adaylara tatil dönemlerinde de burs ödemesi yapılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrenciler ve aileleri sınavın uygulanmasına ilişkin detayları merak ediyor. Bu yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı kontenjanlarını artırdı. Toplam kontenjan 70 binden 100 bine çıkarıldı. Depremden etkilenen öğrenciler olması sebebiyle adaylara 2. dönem konularından soru yönetilmeyecek. Ağustos ayının gelmesiyle gözler sınav takvimine çevrildi. Peki İOKBS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte sınava ilişkin son bilgiler…

Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler İOKBS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? 
BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN ?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bursluluk sınavı takvimini ilan etti. İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00 da başlayacak. Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

Bursluluk SINAVI SORU SAYILARI

5, 6 ve 7'nci Sınıflar
Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilgiler 25


8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı

Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25

9, 10 ve 11'inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25

SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
İOKBS
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Türkiye Transferler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Uğur Meleke: ''70. dakikada orta sahayı kaybetti'' Beşiktaş Uğur Meleke: ''70. dakikada orta sahayı kaybetti''
Güntekin Onay: ''Yürüyerek oynarsan kazanamazsın'' Beşiktaş Güntekin Onay: ''Yürüyerek oynarsan kazanamazsın''
Trabzonspor, Arijan Ademi'yi gündemine aldı Türkiye Transferler Trabzonspor, Arijan Ademi'yi gündemine aldı
Trabzonspor'dan Batista Mendy için yeni teklif Türkiye Transferler Trabzonspor'dan Batista Mendy için yeni teklif
Galatasaray'da orta sahada forma Berkan'ın Galatasaray Galatasaray'da orta sahada forma Berkan'ın
Galatasaray'da şimdi rota Molde! Galatasaray Galatasaray'da şimdi rota Molde!
Şenol Güneş'in planı tutmadı Beşiktaş Şenol Güneş'in planı tutmadı
Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor! Trabzonspor Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması
2
Livakovic, Fenerbahçe için geliyor
3
Galatasaray'da transferde büyük hafta!
4
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
5
Galatasaray'da Mauro Icardi şaşkınlığı!
6
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!
7
Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos

SON HABERLER

yukarı ok