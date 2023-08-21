Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler İOKBS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bursluluk sınavı takvimini ilan etti. İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00 da başlayacak. Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav5, 6 ve 7'nci SınıflarTürkçe 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilgiler 258. Sınıf ve Hazırlık SınıfıTürkçe 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilimler 259, 10 ve 11'inci SınıflarTürk Dili ve Edebiyatı 25Matematik 25Fen Bilimleri 25Sosyal Bilimler 25Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.