Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler İOKBS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. 2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN ?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bursluluk sınavı takvimini ilan etti. İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00 da başlayacak. Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun açık adresi, adı, salon ve sıra numarası ile beraber sınav kuralları yer alacaktır. Sınav gününde adayların giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarından bulundurması zorunludur. Belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Bursluluk SINAVI SORU SAYILARI
5, 6 ve 7'nci Sınıflar
Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilgiler 25
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı
Türkçe 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar
Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilimler 25 SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: