Burak Sevinç öldü mü? Burak Sevinç hayatını kaybetti mi?

NOW TV'de Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret Leto karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Sevinç'in öldüğü iddiaları kısa sürede yayılmasına karşın gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından hayranlarını rahat bir nefes aldı.



Son dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda'nın da sessiz bir final yapıldığı iddia edildi.



BURAK SEVİNÇ ÖLDÜ MÜ?



Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret Leto karakterini canlandıran Burak Sevinç ölmemiştir ve yaşıyordur. Bal-Göç yönetim kurulu üyesi olan Şenol Sevinç'in oğlu Burak Sevinç'in hayatını kaybetmesi isim benzerliğini ortaya çıkardı.



BURAK SEVİNÇ KİMDİR?



Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Burak Sevinç, 2015 yılında evlendiği İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz'tan 2021 senesinde boşandı.



Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü mezunu olan Burak Sevinç, oyunculuğu kadar müzikle ilgilenmektedir. Aldığı 6 aylık eğitimin ardından keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başlayan Sevinç, 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıktı.



Bir dönemde Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapan Sevinç, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret Leto karakterine hayat verdi.

