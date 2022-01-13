Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü Florya'da personel ve teknik heyet içinde de devam ederken Arda Turan konusundaki iddialara başkan Burak Elmas yanıt verdi.Fatih Terim'in isteği ile 2020-21 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya yakınlığı ile bilinen Arda Turan ile de yolların ayrılacağı spekülasyonlarına Elmas nokta koydu.Hürriyet'e konuşan Burak Elmas, "." dedi.