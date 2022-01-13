Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması: "Kaptanımızdır!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Arda Turan ile ilgili spekülasyonlara bizzat noktayı koydu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması: 'Kaptanımızdır!'
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13 Ocak 2022 08:33
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü Florya'da personel ve teknik heyet içinde de devam ederken Arda Turan konusundaki iddialara başkan Burak Elmas yanıt verdi.

Fatih Terim'in isteği ile 2020-21 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya yakınlığı ile bilinen Arda Turan ile de yolların ayrılacağı spekülasyonlarına Elmas nokta koydu.

Hürriyet'e konuşan Burak Elmas, "Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor." dedi.  

 
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