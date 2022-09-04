Bülent Korkmaz: 'Daha da iyi olacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ligin ilk galibiyetini aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 11-11 oyunda zaman zaman biz üstündük, zaman zaman Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü vardı. Penaltı ve kırmızı kartla beraber hem oyunu hem de skoru aldık. Sadece bu maçı kazandık. Dolayısıyla yola devam." diye konuştu.



Yeni Malatyaspor'un genç oyuncularıyla coşkulu bir takım olduğunu aktaran Korkmaz, "Eyüpspor maçında duran toptan gol yediler. 4 tane duran toptan gol yediler. Duran topta zaafları vardı. O genç oyuncuların ligi kavradıkça daha iyi olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu









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