Bülent Korkmaz: "Avrupa'nın en iyilerinden birini yendik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Avrupa'nın en iyilerinden birini yendik'
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19 Eylül 2021 18:34
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Galatasaray'ı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Ortada bir galibiyet var, elde eden oyunculardır. Benim dediklerimi yapıyorlarsa, iyi algıladıklarını gösteriyor, oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Avrupa'nın en önde kulüplerinden biri olan Galatasaray'ı burada yenmek çok önemli. Oyuncularım hak etti. Oyunla galibiyeti hak ettik." dedi.

Aklındaki oyunu sahaya yansıtmak için çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Savunmada topu kazanıyorsanız hücum yapacaksınız, bu geçişleri, reaksiyonu gerçekleştirmemiz lazım. 15 günden fazla oldu, taktiksel olarak çok çalıştık, üzerinde durduk. Uygulamaya başlıyorlar, tabii ki hatalar olabiliyor. Bireysel hata yapabilirsiniz ama pozisyon hatasına izin vermem diyorum, bunun üzerine çok çalışıyoruz hem savunma, hem hücumda. Galip gelmesek de aynısını söyleyecektim, 1-2 galibiyetle lig bitmiyor, devamlılık olması lazım." ifadelerini kullandı.

 


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