Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Ekim 2025

Bugün (4 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Ekim maç takvimi

4 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Ekim maç takvimi

4 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)

17:00 Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Leeds United - Tottenham

17:00 Arsenal - West Ham United

17:00 Manchester United - Sunderland

19:30 Chelsea - Liverpool

İspanya - LaLiga

15:00 Real Oviedo - Levante

17:15 Girona - Valencia

19:30 Athletic Bilbao - Mallorca

22:00 Real Madrid - Villarreal

İtalya - Serie A

16:00 Lazio - Torino

16:00 Parma - Lecce

19:00 Inter - Cremonese

21:45 Atalanta - Como

Fransa - Ligue 1

18:00 Metz - Marsilya

20:00 Brest - Nantes

22:05 Auxerre - Lens

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - St. Pauli

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

16:30 Augsburg - Wolfsburg

16:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

