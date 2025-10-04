Haber Tarihi: 04 Ekim 2025 11:27 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ekim 2025 11:27
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Ekim 2025
Bugün (4 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Ekim maç takvimi
4 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Ekim maç takvimi 4 EKIM GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)17:00 Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)1. Lig13:30 Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)16:00 Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)19:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)İngiltere - Premier Lig14:30 Leeds United - Tottenham17:00 Arsenal - West Ham United17:00 Manchester United - Sunderland19:30 Chelsea - Liverpoolİspanya - LaLiga15:00 Real Oviedo - Levante17:15 Girona - Valencia19:30 Athletic Bilbao - Mallorca22:00 Real Madrid - Villarrealİtalya - Serie A16:00 Lazio - Torino16:00 Parma - Lecce19:00 Inter - Cremonese21:45 Atalanta - ComoFransa - Ligue 118:00 Metz - Marsilya20:00 Brest - Nantes22:05 Auxerre - LensAlmanya - Bundesliga16:30 Werder Bremen - St. Pauli16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin16:30 Augsburg - Wolfsburg16:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
