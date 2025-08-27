Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025

27 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 27 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 27 Ağustos maç takvimiUEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)İspanya - LaLiga22:00 Celta Vigo - Real BetisAlmanya - DFB Kupası 1.Tur21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern MünihUEFA Avrupa Ligi - Play Off19:30 AEK Larnaca - BrannUEFA Konferans Ligi - Play Off19:45 Riga FC - Sparta Prag