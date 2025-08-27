Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 10:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 10:16

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025

Bugün (27 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 27 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025
Abone Ol
27 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 27 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 27 Ağustos maç takvimi

27 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)

22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)

22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)

İspanya - LaLiga

22:00 Celta Vigo - Real Betis

Almanya - DFB Kupası 1.Tur

21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

19:30 AEK Larnaca - Brann

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:45 Riga FC - Sparta Prag

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Diego Carlos için 'Kulüp bul talimatı' Fenerbahçe Fenerbahçe'den Diego Carlos için "Kulüp bul talimatı"
AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz Gündem AEK Larnaca - Brann maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AEK Larnaca - Brann maçı canlı izle şifresiz
Celta Vigo - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Celta Vigo - Real Betis maçı canlı izle şifresiz Gündem Celta Vigo - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Celta Vigo - Real Betis maçı canlı izle şifresiz
Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Rangers maçı canlı izle şifresiz Gündem Club Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Rangers maçı canlı izle şifresiz
Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kopenhag - Basel maçı canlı izle şifresiz Gündem Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kopenhag - Basel maçı canlı izle şifresiz
Karabağ - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ - Ferencvaros maçı canlı izle şifresiz Gündem Karabağ - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ - Ferencvaros maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025
Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino Trabzonspor Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino
Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı! Beşiktaş Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor
2
Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!
3
Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!
4
Benfica - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
5
Galatasaray'a Devler Ligi'nden 640 bin euro!
6
Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
7
Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.