Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 27 Ağustos 2025

27 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 27 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 27 Ağustos maç takvimi 27 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off
19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)
22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)
22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Celta Vigo - Real Betis
Almanya - DFB Kupası 1.Tur
21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 AEK Larnaca - Brann
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:45 Riga FC - Sparta Prag
