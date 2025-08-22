Haber Tarihi: 22 Ağustos 2025 09:57 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 09:57

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Ağustos 2025

Bugün (22 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Ağustos maç takvimi

22 Ağustos Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Ağustos Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Ağustos maç takvimi

22 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe (beIN Sports 2)

1. Lig

21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 West Ham United - Chelsea (beIN Sports 3)

LaLiga

22:30 Real Betis - Deportivo Alaves

Ligue 1

21:45 PSG - Angers (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Bundesliga

21:30 Bayern Münih - RB Leipzig

