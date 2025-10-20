Haber Tarihi: 20 Ekim 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 12:04

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Ekim 2025

Bugün (20 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 20 Ekim maç takvimi

20 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Ekim Pazartesi günün maçları listesi...
20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Ekim maç takvimi

20 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)


20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)

İspanya - La Liga

22.00 Deportivo Alaves-Valencia

İtalya - Serie A

21.45 Cremonese-Udinese

