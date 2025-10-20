Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Ekim 2025

20 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Ekim Pazartesi günün maçları listesi...20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Ekim maç takvimiTrendyol Süper Lig20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)Trendyol 1. Lig16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)İngiltere - Premier Lig22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)İspanya - La Liga22.00 Deportivo Alaves-Valenciaİtalya - Serie A21.45 Cremonese-Udinese