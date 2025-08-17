Haber Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:50

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ağustos 2025

Bugün (17 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ağustos 2025
17 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ağustos Pazar günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ağustos maç takvimi

17 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Türkiye Süper Lig

19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19:00 Konyaspor - Gaziantep FK

21:30 Başakşehir - Kayserispor

21:30 Beşiktaş - Eyüpspor

TFF 1. Lig

19:00 Sivasspor - Bodrum FK

19:00 Vanspor FK - Esenler Erokspor

21:30 Manisa FK - Hatayspor

21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK

İngiltere Premier Lig

16:00 Chelsea - Crystal Palace

16:00 Not. Forest - Brentford

18:30 Man. United - Arsenal

İspanya La Liga

18:00 Celta Vigo - Getafe

20:30 Ath. Bilbao - Sevilla

22:30 Espanyol - Atl. Madrid

Fransa Ligue 1


16:00 Brest - Lille

18:15 AJ Auxerre - Lorient

18:15 Angers - Paris FC

18:15 Metz - Strasbourg

21:45 Nantes - PSG

Almanya Kupası - 1. Tur

14:00 Engers - E. Frankfurt

14:00 Viktoria Köln - Paderborn

16:30 Atlas - M'gladbach

16:30 BW Lohne - Greuther Fürth

16:30 J. Regensburg - Köln

16:30 Lok Leipzig - Schalke 04

16:30 RSV Eintracht - Kaiserslautern

16:30 FC Meuselwitz - Karlsruher

19:00 Hallescher - Augsburg

19:00 Homburg - Holstein Kiel

19:00 Ulm - Elversberg

İtalya Kupası - 1. Tur

19:00 Monza - Frosinone

19:30 Parma - Pescara


21:45 Cesena - Pisa

22:15 Milan - Bari

Hollanda Eredivisie

13:15 Go Ahead - Ajax

15:30 S. Rotterdam - Utrecht

15:30 Twente - PSV

17:45 Volendam - AZ Alkmaar

21:00 NAC Breda - F. Sittard
