Haber Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:50 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ağustos 2025 13:50
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ağustos 2025
Bugün (17 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos maç takvimi
17 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ağustos Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ağustos maç takvimi
17 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
Türkiye Süper Lig
19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19:00 Konyaspor - Gaziantep FK
21:30 Başakşehir - Kayserispor
21:30 Beşiktaş - Eyüpspor
TFF 1. Lig
19:00 Sivasspor - Bodrum FK
19:00 Vanspor FK - Esenler Erokspor
21:30 Manisa FK - Hatayspor
21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK
İngiltere Premier Lig
16:00 Chelsea - Crystal Palace
16:00 Not. Forest - Brentford
18:30 Man. United - Arsenal
İspanya La Liga
18:00 Celta Vigo - Getafe
20:30 Ath. Bilbao - Sevilla
22:30 Espanyol - Atl. Madrid
Fransa Ligue 1
16:00 Brest - Lille
18:15 AJ Auxerre - Lorient
18:15 Angers - Paris FC
18:15 Metz - Strasbourg
21:45 Nantes - PSG
Almanya Kupası - 1. Tur
14:00 Engers - E. Frankfurt
14:00 Viktoria Köln - Paderborn
16:30 Atlas - M'gladbach
16:30 BW Lohne - Greuther Fürth
16:30 J. Regensburg - Köln
16:30 Lok Leipzig - Schalke 04
16:30 RSV Eintracht - Kaiserslautern
16:30 FC Meuselwitz - Karlsruher
19:00 Hallescher - Augsburg
19:00 Homburg - Holstein Kiel
19:00 Ulm - Elversberg
İtalya Kupası - 1. Tur
19:00 Monza - Frosinone
19:30 Parma - Pescara
21:45 Cesena - Pisa
22:15 Milan - Bari
Hollanda Eredivisie
13:15 Go Ahead - Ajax
15:30 S. Rotterdam - Utrecht
15:30 Twente - PSV
17:45 Volendam - AZ Alkmaar
21:00 NAC Breda - F. Sittard
