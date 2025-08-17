Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ağustos 2025

17 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ağustos Pazar günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



17 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ağustos maç takvimi



17 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



Türkiye Süper Lig



19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor



19:00 Konyaspor - Gaziantep FK



21:30 Başakşehir - Kayserispor



21:30 Beşiktaş - Eyüpspor



TFF 1. Lig



19:00 Sivasspor - Bodrum FK



19:00 Vanspor FK - Esenler Erokspor



21:30 Manisa FK - Hatayspor



21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK



İngiltere Premier Lig



16:00 Chelsea - Crystal Palace



16:00 Not. Forest - Brentford



18:30 Man. United - Arsenal



İspanya La Liga



18:00 Celta Vigo - Getafe



20:30 Ath. Bilbao - Sevilla



22:30 Espanyol - Atl. Madrid



Fransa Ligue 1





16:00 Brest - Lille



18:15 AJ Auxerre - Lorient



18:15 Angers - Paris FC



18:15 Metz - Strasbourg



21:45 Nantes - PSG



Almanya Kupası - 1. Tur



14:00 Engers - E. Frankfurt



14:00 Viktoria Köln - Paderborn



16:30 Atlas - M'gladbach



16:30 BW Lohne - Greuther Fürth



16:30 J. Regensburg - Köln



16:30 Lok Leipzig - Schalke 04



16:30 RSV Eintracht - Kaiserslautern



16:30 FC Meuselwitz - Karlsruher



19:00 Hallescher - Augsburg



19:00 Homburg - Holstein Kiel



19:00 Ulm - Elversberg



İtalya Kupası - 1. Tur



19:00 Monza - Frosinone



19:30 Parma - Pescara





21:45 Cesena - Pisa



22:15 Milan - Bari



Hollanda Eredivisie



13:15 Go Ahead - Ajax



15:30 S. Rotterdam - Utrecht



15:30 Twente - PSV



17:45 Volendam - AZ Alkmaar



21:00 NAC Breda - F. Sittard

