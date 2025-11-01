Haber Tarihi: 01 Kasım 2025 11:47 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 11:48

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Kasım 2025

Bugün (1 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 1 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Kasım 2025
1 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Kasım maç takvimi

1 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

LigMaçSaat
İspanya La Liga Villarreal - Vallecano 16:00
Türkiye Süper Ligi Göztepe - Gençlerbirliği 17:00
İtalya Serie A Udinese - Atalanta 17:00
Almanya Bundesliga St. Pauli - M'gladbach 17:30
Almanya Bundesliga Union Berlin - Freiburg 17:30
Almanya Bundesliga Leipzig - Stuttgart 17:30
Almanya Bundesliga Heidenheim - E. Frankfurt 17:30
Almanya Bundesliga Mainz - Werder Bremen 17:30
İngiltere Premier Lig Brighton - Leeds Utd 18:00
İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Brentford 18:00
İngiltere Premier Lig Fulham - Wolverhampton 18:00
İngiltere Premier Lig Nottingham F. - Man. Utd 18:00
İngiltere Premier Lig Burnley - Arsenal 18:00
Belçika Pro Lig Zulte Waregem - U. S. Gilloise 18:00
İspanya La Liga Atl Madrid - Sevilla 18:15
Hollanda Eredivisie Ajax - Heerenveen 18:30
Fransa Ligue 1 PSG - Nice 19:00
Türkiye Süper Ligi Galatasaray - Trabzonspor 20:00
İtalya Serie A Napoli - Como 1907 20:00
Belçika Pro Lig Club Brugge - FCV Dender EH 20:15
Almanya Bundesliga Bayern Münih - B. Leverkusen 20:30
İngiltere Premier Lig Tottenham - Chelsea 20:30
İspanya La Liga R. Sociedad - Ath Bilbao 20:30
Hollanda Eredivisie NAC Breda - Go Ahead Eagles 20:45
Fransa Ligue 1 Monaco - Paris 21:00
Hollanda Eredivisie Feyenoord - Volendam 22:00
İtalya Serie A Cremonese - Juventus 22:45
Belçika Pro Lig Anderlecht - Mechelen 22:45
İngiltere Premier Lig Liverpool - Aston Villa 23:00
İspanya La Liga Real Madrid - Valencia 23:00
Hollanda Eredivisie Telstar - Excelsior 23:00
Fransa Ligue 1 Auxerre - Marsilya 23:05

LİGLERE GÖRE BUGÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Trendyol Süper Ligi

 
Bugün Süper Lig'de iki maç var: Göztepe – Gençlerbirliği (17:00) ve günün maçı olarak görülen Galatasaray – Trabzonspor (20:00). Özellikle akşam oynanacak maç, şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de saat 18:00'de tam 5 maç aynı anda başlıyor. Günün ikinci Premier Lig maçı ise 20:30'da oynanacak olan Tottenham – Chelsea derbisi. Gecenin son İngiltere maçı ise Liverpool – Aston Villa (23:00).

İspanya La Liga

La Liga'da gün erken saatte Villarreal – Vallecano maçıyla başlıyor. Ardından Atl Madrid – Sevilla (18:15), akşam saatlerinde de iki dev mücadele: R. Sociedad – Ath Bilbao (20:30) ve günün kapanışında Real Madrid – Valencia (23:00).

Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 17:30 kuşağı çok yoğun: St. Pauli – M'gladbach, Union Berlin – Freiburg, Leipzig – Stuttgart, Heidenheim – E. Frankfurt ve Mainz – Werder Bremen aynı saatte oynanacak. Gece ise Bayern Münih – Bayer Leverkusen maçı günü kapatıyor.


İtalya Serie A

Serie A'da hem gündüz hem akşam maçı var: Udinese – Atalanta (17:00), Napoli – Como 1907 (20:00) ve günün geç saatinde Cremonese – Juventus (22:45).

Fransa Ligue 1

Ligue 1'de üç kritik maç var: PSG – Nice (19:00), Monaco – Paris (21:00) ve günün son karşılaşması Auxerre – Marsilya (23:05).

Hollanda Eredivisie

Eredivisie bugün çok hareketli: Ajax – Heerenveen (18:30), NAC Breda – Go Ahead Eagles (20:45), Feyenoord – Volendam (22:00) ve geceye doğru Telstar – Excelsior (23:00) oynanacak.

Bugün (1 Kasım 2025) en önemli maç hangisi?

Türkiye için en dikkat çeken karşılaşma Galatasaray – Trabzonspor (20:00). Avrupa'da ise Bayern Münih – B. Leverkusen ve Tottenham – Chelsea öne çıkıyor.

Bugün Süper Lig'de kaç maç var?

Bugün Süper Lig'de 2 maç var: 17:00 Göztepe – Gençlerbirliği ve 20:00 Galatasaray – Trabzonspor.

Gece geç saatte maç var mı?

Evet. 22:45'te Cremonese – Juventus, 23:00'de Liverpool – Aston Villa, 23:00'de Real Madrid – Valencia ve 23:05'te Auxerre – Marsilya oynanacak.

Premier Lig'de derbi var mı?

Evet. 20:30'daki Tottenham – Chelsea maçı günün Premier Lig derbisi.

La Liga'da Real Madrid'in maçı saat kaçta?

Real Madrid – Valencia maçı saat 23:00'te oynanacak.

1 Kasım 2025 Cumartesi tam anlamıyla futbol günü. Akşam kuşağında aynı anda birçok büyük maç oynandığı için yayın takip edenler ve spor siteleri için de yoğun bir gün olacak. Türkiye'de Galatasaray – Trabzonspor, Avrupa'da ise Bayern Münih – B. LeverkusenTottenham – Chelsea ve Real Madrid – Valencia maçları günün en çok konuşulan karşılaşmaları olmaya aday.

