Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Kasım 2025

1 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
1 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Kasım maç takvimi 1 KASIM GÜNÜN MAÇLARI
|Lig
|Maç
|Saat
|İspanya La Liga
|Villarreal - Vallecano
|16:00
|Türkiye Süper Ligi
|Göztepe - Gençlerbirliği
|17:00
|İtalya Serie A
|Udinese - Atalanta
|17:00
|Almanya Bundesliga
|St. Pauli - M'gladbach
|17:30
|Almanya Bundesliga
|Union Berlin - Freiburg
|17:30
|Almanya Bundesliga
|Leipzig - Stuttgart
|17:30
|Almanya Bundesliga
|Heidenheim - E. Frankfurt
|17:30
|Almanya Bundesliga
|Mainz - Werder Bremen
|17:30
|İngiltere Premier Lig
|Brighton - Leeds Utd
|18:00
|İngiltere Premier Lig
|Crystal Palace - Brentford
|18:00
|İngiltere Premier Lig
|Fulham - Wolverhampton
|18:00
|İngiltere Premier Lig
|Nottingham F. - Man. Utd
|18:00
|İngiltere Premier Lig
|Burnley - Arsenal
|18:00
|Belçika Pro Lig
|Zulte Waregem - U. S. Gilloise
|18:00
|İspanya La Liga
|Atl Madrid - Sevilla
|18:15
|Hollanda Eredivisie
|Ajax - Heerenveen
|18:30
|Fransa Ligue 1
|PSG - Nice
|19:00
|Türkiye Süper Ligi
|Galatasaray - Trabzonspor
|20:00
|İtalya Serie A
|Napoli - Como 1907
|20:00
|Belçika Pro Lig
|Club Brugge - FCV Dender EH
|20:15
|Almanya Bundesliga
|Bayern Münih - B. Leverkusen
|20:30
|İngiltere Premier Lig
|Tottenham - Chelsea
|20:30
|İspanya La Liga
|R. Sociedad - Ath Bilbao
|20:30
|Hollanda Eredivisie
|NAC Breda - Go Ahead Eagles
|20:45
|Fransa Ligue 1
|Monaco - Paris
|21:00
|Hollanda Eredivisie
|Feyenoord - Volendam
|22:00
|İtalya Serie A
|Cremonese - Juventus
|22:45
|Belçika Pro Lig
|Anderlecht - Mechelen
|22:45
|İngiltere Premier Lig
|Liverpool - Aston Villa
|23:00
|İspanya La Liga
|Real Madrid - Valencia
|23:00
|Hollanda Eredivisie
|Telstar - Excelsior
|23:00
|Fransa Ligue 1
|Auxerre - Marsilya
|23:05
LİGLERE GÖRE BUGÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Trendyol Süper Ligi
Bugün Süper Lig'de iki maç var: Göztepe – Gençlerbirliği
(17:00) ve günün maçı olarak görülen Galatasaray – Trabzonspor
(20:00). Özellikle akşam oynanacak maç, şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor.
İngiltere Premier Lig
Premier Lig'de saat 18:00'de tam 5 maç
aynı anda başlıyor. Günün ikinci Premier Lig maçı ise 20:30'da oynanacak olan Tottenham – Chelsea
derbisi. Gecenin son İngiltere maçı ise Liverpool – Aston Villa
(23:00).
İspanya La Liga
La Liga'da gün erken saatte Villarreal – Vallecano
maçıyla başlıyor. Ardından Atl Madrid – Sevilla
(18:15), akşam saatlerinde de iki dev mücadele: R. Sociedad – Ath Bilbao
(20:30) ve günün kapanışında Real Madrid – Valencia
(23:00).
Almanya Bundesliga
Bundesliga'da 17:30 kuşağı çok yoğun: St. Pauli – M'gladbach, Union Berlin – Freiburg, Leipzig – Stuttgart, Heidenheim – E. Frankfurt ve Mainz – Werder Bremen aynı saatte oynanacak. Gece ise Bayern Münih – Bayer Leverkusen
maçı günü kapatıyor.
İtalya Serie A
Serie A'da hem gündüz hem akşam maçı var: Udinese – Atalanta
(17:00), Napoli – Como 1907
(20:00) ve günün geç saatinde Cremonese – Juventus
(22:45).
Fransa Ligue 1
Ligue 1'de üç kritik maç var: PSG – Nice
(19:00), Monaco – Paris
(21:00) ve günün son karşılaşması Auxerre – Marsilya
(23:05).
Hollanda Eredivisie
Eredivisie bugün çok hareketli: Ajax – Heerenveen
(18:30), NAC Breda – Go Ahead Eagles
(20:45), Feyenoord – Volendam
(22:00) ve geceye doğru Telstar – Excelsior
(23:00) oynanacak.
Bugün (1 Kasım 2025) en önemli maç hangisi?
Türkiye için en dikkat çeken karşılaşma Galatasaray – Trabzonspor
(20:00). Avrupa'da ise Bayern Münih – B. Leverkusen
ve Tottenham – Chelsea
öne çıkıyor.
Bugün Süper Lig'de kaç maç var?
Bugün Süper Lig'de 2 maç
var: 17:00 Göztepe – Gençlerbirliği ve 20:00 Galatasaray – Trabzonspor.
Gece geç saatte maç var mı?
Evet. 22:45'te Cremonese – Juventus
, 23:00'de Liverpool – Aston Villa
, 23:00'de Real Madrid – Valencia
ve 23:05'te Auxerre – Marsilya
oynanacak.
Premier Lig'de derbi var mı?
Evet. 20:30'daki Tottenham – Chelsea
maçı günün Premier Lig derbisi.
La Liga'da Real Madrid'in maçı saat kaçta? Real Madrid – Valencia
maçı saat 23:00
'te oynanacak. 1 Kasım 2025 Cumartesi
tam anlamıyla futbol günü. Akşam kuşağında aynı anda birçok büyük maç oynandığı için yayın takip edenler ve spor siteleri için de yoğun bir gün olacak. Türkiye'de Galatasaray – Trabzonspor
, Avrupa'da ise Bayern Münih – B. Leverkusen
, Tottenham – Chelsea
ve Real Madrid – Valencia
maçları günün en çok konuşulan karşılaşmaları olmaya aday.