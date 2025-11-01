Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Kasım 2025

Lig Maç Saat İspanya La Liga Villarreal - Vallecano 16:00 Türkiye Süper Ligi Göztepe - Gençlerbirliği 17:00 İtalya Serie A Udinese - Atalanta 17:00 Almanya Bundesliga St. Pauli - M'gladbach 17:30 Almanya Bundesliga Union Berlin - Freiburg 17:30 Almanya Bundesliga Leipzig - Stuttgart 17:30 Almanya Bundesliga Heidenheim - E. Frankfurt 17:30 Almanya Bundesliga Mainz - Werder Bremen 17:30 İngiltere Premier Lig Brighton - Leeds Utd 18:00 İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Brentford 18:00 İngiltere Premier Lig Fulham - Wolverhampton 18:00 İngiltere Premier Lig Nottingham F. - Man. Utd 18:00 İngiltere Premier Lig Burnley - Arsenal 18:00 Belçika Pro Lig Zulte Waregem - U. S. Gilloise 18:00 İspanya La Liga Atl Madrid - Sevilla 18:15 Hollanda Eredivisie Ajax - Heerenveen 18:30 Fransa Ligue 1 PSG - Nice 19:00 Türkiye Süper Ligi Galatasaray - Trabzonspor 20:00 İtalya Serie A Napoli - Como 1907 20:00 Belçika Pro Lig Club Brugge - FCV Dender EH 20:15 Almanya Bundesliga Bayern Münih - B. Leverkusen 20:30 İngiltere Premier Lig Tottenham - Chelsea 20:30 İspanya La Liga R. Sociedad - Ath Bilbao 20:30 Hollanda Eredivisie NAC Breda - Go Ahead Eagles 20:45 Fransa Ligue 1 Monaco - Paris 21:00 Hollanda Eredivisie Feyenoord - Volendam 22:00 İtalya Serie A Cremonese - Juventus 22:45 Belçika Pro Lig Anderlecht - Mechelen 22:45 İngiltere Premier Lig Liverpool - Aston Villa 23:00 İspanya La Liga Real Madrid - Valencia 23:00 Hollanda Eredivisie Telstar - Excelsior 23:00 Fransa Ligue 1 Auxerre - Marsilya 23:05

LİGLERE GÖRE BUGÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Trendyol Süper Ligi

Göztepe – Gençlerbirliği

Galatasaray – Trabzonspor

İngiltere Premier Lig

5 maç

Tottenham – Chelsea

Liverpool – Aston Villa

İspanya La Liga

Villarreal – Vallecano

Atl Madrid – Sevilla

R. Sociedad – Ath Bilbao

Real Madrid – Valencia

Almanya Bundesliga

Bayern Münih – Bayer Leverkusen

İtalya Serie A

Udinese – Atalanta

Napoli – Como 1907

Cremonese – Juventus

Fransa Ligue 1

PSG – Nice

Monaco – Paris

Auxerre – Marsilya

Hollanda Eredivisie

Ajax – Heerenveen

NAC Breda – Go Ahead Eagles

Feyenoord – Volendam

Telstar – Excelsior

Bugün (1 Kasım 2025) en önemli maç hangisi?

Galatasaray – Trabzonspor

Bayern Münih – B. Leverkusen

Tottenham – Chelsea

Bugün Süper Lig'de kaç maç var?

2 maç

Gece geç saatte maç var mı?

Cremonese – Juventus

Liverpool – Aston Villa

Real Madrid – Valencia

Auxerre – Marsilya

Premier Lig'de derbi var mı?

Tottenham – Chelsea

La Liga'da Real Madrid'in maçı saat kaçta?

Real Madrid – Valencia

23:00

1 Kasım 2025 Cumartesi

Galatasaray – Trabzonspor

Bayern Münih – B. Leverkusen

Tottenham – Chelsea

Real Madrid – Valencia

1 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...1 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Kasım maç takvimiBugün Süper Lig'de iki maç var:(17:00) ve günün maçı olarak görülen(20:00). Özellikle akşam oynanacak maç, şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor.Premier Lig'de saat 18:00'de tamaynı anda başlıyor. Günün ikinci Premier Lig maçı ise 20:30'da oynanacak olanderbisi. Gecenin son İngiltere maçı ise(23:00).La Liga'da gün erken saattemaçıyla başlıyor. Ardından(18:15), akşam saatlerinde de iki dev mücadele:(20:30) ve günün kapanışında(23:00).Bundesliga'da 17:30 kuşağı çok yoğun: St. Pauli – M'gladbach, Union Berlin – Freiburg, Leipzig – Stuttgart, Heidenheim – E. Frankfurt ve Mainz – Werder Bremen aynı saatte oynanacak. Gece isemaçı günü kapatıyor.Serie A'da hem gündüz hem akşam maçı var:(17:00),(20:00) ve günün geç saatinde(22:45).Ligue 1'de üç kritik maç var:(19:00),(21:00) ve günün son karşılaşması(23:05).Eredivisie bugün çok hareketli:(18:30),(20:45),(22:00) ve geceye doğru(23:00) oynanacak.Türkiye için en dikkat çeken karşılaşma(20:00). Avrupa'da iseveöne çıkıyor.Bugün Süper Lig'devar: 17:00 Göztepe – Gençlerbirliği ve 20:00 Galatasaray – Trabzonspor.Evet. 22:45'te, 23:00'de, 23:00'deve 23:05'teoynanacak.Evet. 20:30'dakimaçı günün Premier Lig derbisi.maçı saat'te oynanacak.tam anlamıyla futbol günü. Akşam kuşağında aynı anda birçok büyük maç oynandığı için yayın takip edenler ve spor siteleri için de yoğun bir gün olacak. Türkiye'de, Avrupa'da isevemaçları günün en çok konuşulan karşılaşmaları olmaya aday.