Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Buğra Kavuncu olarak açıkladı



Buğra Kavuncu kimdir?



Tam adı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olan Buğra Kavuncu profesyonel kariyerine Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı. Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaşan Satuk Buğra Kavuncu 1997 yılında USTA LLP'yi kurdu. Yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde satan Buğra Kavuncu, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.

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