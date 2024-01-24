Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 13:50

Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından merak edilen isimlerden bir tanesi İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu oldu. Peki, Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli? İşte Kavuncu'nun hayatına dair detaylar...

Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu kaç yaşında, nereli?
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Buğra Kavuncu olarak açıkladı

Buğra Kavuncu kimdir?

Tam adı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olan Buğra Kavuncu profesyonel kariyerine Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı. Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaşan Satuk Buğra Kavuncu 1997 yılında USTA LLP'yi kurdu. Yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde satan Buğra Kavuncu, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.
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