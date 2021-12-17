Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'tan anlaşmaya varılan teknik direktör Bruno Pinheiro ile ilgili açıklama geldi.



Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.



Adnan Dalgakıran, "Bruno Pinheiro, büyük bir sürpriz olmazsa yakın tarihte burada olacak." dedi.



Finansal sürdürülebilir başarının çok önemli olduğunu belirten Dalgakıran, "Türkiye Ligi'nde kulüplerimizin sürdürülebilir bir noktada olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, aynı şeyi zorlamanın bir anlamı yok. Kulüp olarak çoktan yapmamız gereken şeyi yapacağız. Genç, dinamik bir kadro oluşturacağız. Dünyadaki genç futbolcuların, Avrupa'daki takımları transferi için tercih ettikleri bir kulüp olmamız gerekiyor. Niteklikli futbolcuları doğru şekilde kaynağında tespit edip, burayı artık gider alanı değil, gelir alanı haline dönüştürmemiz gerekiyor. Değişim süreci içerisindeyiz, her değişim gibi tabii bu da tepkiler alıyor ama biz doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Duygularımızla hareket etmeyeceğiz. Ben de bir taraftar olarak irrasyonel olarak hareket edebiliyorum. İrrasyonel bir adamın rasyonel bir şekilde davranma şeklini göstermeye çalışıyorum. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olursak bu Türkiye Ligi'nde diğer takımlar için de örnek teşkil edecektir. Türk futbolunda büyük bir değişime yol açacaktır. Ben başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



"PINHEIRO VE EKİBİ İLE ANLAŞTIK"



Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, daha önce yaptığı açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Kazancı, "Şu anda Portekiz Ligi'nin en başarılı teknik adamı, Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek." ifadelerini kullandı.



1.5 YILLIK ANLAŞMA



Pinheiro'nun Beşiktaş'la anlaşması Portekiz'de yankı buldu. O Jogo gazetesi, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'tan 1.5 yıl için 900 bin Euro alacağını yazdı. Haberde, Pinheiro için 350 bin Euro tazminatta ısrarcı olduğu da dile getirildi. 45 yaşındaki hocanın, siyah-beyazlılardan başarı primi de alacağı yazıldı.





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