Borussia Dortmund-PSG canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund PSG ile karşı karşıya geliyor. Peki, Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Borussia Dortmund - PSG maçı canlı izleme detayları



Borussia Dortmund PSG Maçı Canlı İzle





Borussia Dortmund PSG Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?





Borussia Dortmund - PSG maçı 13 Aralık Çarşmba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak







UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:



Bugün



20.45 Leipzig - Young Boys



20.45 Kızılyıldız - Manchester City



23.00 Atletico Madrid - Lazio



23.00 Celtic - Feyenoord



23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain



23.00 Newcastle United - Milan



23.00 Porto - Shakhtar Donetsk



23.00 Royal Antwerp - Barcelona























