Borsada T+1 T+2 nedir? T1, T2 eksi bakiye nedir, ne demek?

Borsada T1 T2, paranın çekileceği günün belirlenmesi olarak geçmektedir. Borsada T1, paranın 1 gün sonra nakdi olarak çekilebilir olmasını göstermektedir. Borsaya giren özel ve kurumsal firmaların hepsi, bir kazanç sağlamak için yatırımla yapmaktadırlar. Yapılan yatırımdan gelen kazancın çekilmesi işlemleri ise T1, T2 olarak tanımlanmaktadır.Borsada T1 Nedir? Borsada T işlem yapılan günü ifade etmektedir. Yani siz bugün bir işlem yaptıysanız zaman T harfi ile gösterilir. T1 ise işlem yapılan günden 1 iş günü sonrasını ifade etmektedir.Bir başka deyişle Pazartesi yaptığınız işlem T ile gösterilirken, T+1 ifadesi Salı gününe işaret eder. Eğer T günü Cuma ise T1 günü Pazartesi olacaktır. Çünkü hafta sonu işlemler kapalı olacaktır.Paranın çekileceği günün belirlenmesinde de T1 ifadesi kullanılır. Borsada T1, paranın 1 gün sonra nakit olarak çekilebilir olacağını ifade eder. Diğer bir ifadeyle nakdi paranın borsada işlenmesinden sonra kazancın çekilebileceği günü gösterir. Bu da işlem yapıldıktan 1 gün sonrayı işaret eder.Borsada T+1 kavramı takas günü anlamına gelmektedir. Yani yatırımcının hisse senedini satmasının ardından parasını ne zaman çekebileceğini gösterir.Bir başka deyişle T1, hesap bakiyesinde görünen miktarın 1 gün sonra çekilebilir hale geleceğini ifade eder.Brüt takas uygulamasına tabi bir hissenin alınması durumunda ise satış işlemi T+1 süresinde gerçekleşecektir. Ayrıca brüt takas uygulamasına tabi bir hisse senedi aldığınız zaman, aynı gün satışı söz konusu olamaz. T+1 gününde satış yapılabilir.T+2 Eksi Bakiye Ne Demek?Borsa T2 kavramı, tıpkı T1 gibi zamanı ifade eder. T aynı günü gösterirken, T+2 işlem yapılan günden 2 iş günü sonrası için kullanılır. Yani siz işlemi Pazartesi günü yaptıysanız Çarşamba günü gerçekleşeceği anlamına gelir.Bir hisse senedini T gününde bozduğunuz zaman, T+2 gününde bakiyenin hesaptan çekebilirsiniz. Ancak hesaptaki parayı kullanabilirsiniz. Ancak hesabınızda gördüğünüz parayı çekemezsiniz. Yani bugün bozduğunuz bir hisse senedinin takası 2 gün sürer ve hesaba yansıyan bakiye sadece yatırım işleminde kullanılabilir. T+2 gün sonra ise bu bakiyeyi çekmeniz mümkün olur.T+2 eksi bakiye ise komisyon ve hesap işlem ücretleriyle alakalı bir durumdur. Borsada T2 bakiyesi, hisse senedi ve benzeri alım satımlardan sonra belli bir komisyonun hesaptan düşmesi ile eksi görebilir.Borsada zaman konusunda en merak edilen sorulardan birisi de T2 bakiye ile hisse alınıp alınamayacağıdır. Hemen cevaplayacak olursak, T+2 bakiye ile hisse alabilirsiniz. İsterseniz de bu bakiyeyi direkt nakit olarak çekebilirsiniz.T+2 bir günü ifade eder ve T gününde yapılan işlemin nakdi karşılığının 2 iş günü sonra hesaba geçeceğini gösterir. Dolayısıyla para hesaba geçtiği için ister hisse alabilirsiniz ister nakit olarak çekim işlemi yapabilirsiniz.Örneğin ABC hissesine sahiptiniz ve Pazartesi günü satış yaptınız. Bakiyeniz T1 gününde hesabınızda görünecektir. Bununla hisse alımı yapabilirsiniz ancak nakit çekimini yapamazsınız. T2 gününde ise bakiye nakit çekimine de açık hale gelecektir. Çünkü satış işlemi gerçekleşmiş ve borsa tarafından belirlenen süre dolmuştur.Sonuç olarak borsada T kavramı zamanla ilgilidir ve yanına gelen rakamlar işlemin ne kadar iş gününde gerçekleşeceğini ifade eder. Hisse senedi işlemlerinde satış sonucunda nakit T+2 gününde hesaba geçerken, T+1 gününde görünen bakiye ile nakit çekim yapılamasa da hisse alımı yapılabilir.