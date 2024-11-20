Haber Tarihi: 20 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 17:56

Borsa neden düşüyor, düştü bugün? 20 Kasım 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? Bugün Borsa İstanbul neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor, düştü bugün? 20 Kasım 2024
Abone Ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33'lük bir düşüşle 9.196,02 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,84 puanlık bir azalış göstererek, yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsa bugün neden düştü?

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın Kursk Oblastı'nda yer alan Kurchatov kentine İngiliz füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırının ardından borsa düştü.

Borsa Neden Düşüyor?

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı yüzde 0,36 ile tekstil ve deri sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 0,84 ile orman, kağıt ve basım sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalar ve ABD Ekonomisindeki Belirsizlikler
Borsa İstanbul'daki düşüş, küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair artan belirsizliklerle paralel bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarının, yeni başkan Donald Trump'ın izleyeceği politikalarla nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Analistler, Fed ile Trump arasındaki olası anlaşmazlıkların ve yumuşayan para politikalarının uzun vadede ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Bu belirsizlikler, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler ve Beklentiler
Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD enflasyonu, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. BIST 100 endeksinde ise teknik açıdan 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç seviyeleri olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yılmaz Vural: 'Roma'dan rica ediyorum, Montella'yı alın' Milli Takım Yılmaz Vural: "Roma'dan rica ediyorum, Montella'yı alın"
Beşiktaş'tan Türkiye'de bir ilk! Beşiktaş Beşiktaş'tan Türkiye'de bir ilk!
Leroy Sane'den geleceği için açıklama! Bayern Münih Leroy Sane'den geleceği için açıklama!
Soner Aydoğdu: 'Ara vermek bazen iyi olmuyor' Samsunspor Soner Aydoğdu: "Ara vermek bazen iyi olmuyor"
Selçuk İnan: 'Galatasaray'da karar verdim' Gaziantep FK Selçuk İnan: "Galatasaray'da karar verdim"
Şenol Güneş: 'Oyunculara 'gidin' değil, 'oynayın' diyorum' Trabzonspor Şenol Güneş: "Oyunculara 'gidin' değil, 'oynayın' diyorum"
Buz Devri 6 ne zaman çıkacak? Gündem Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?
Arsenal'in Arda Güler planı! Arsenal Arsenal'in Arda Güler planı!
Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu Trabzonspor Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Türkiye Futbol Federasyonu'nda kaos kapıda!
2
Arda Güler için çarpıcı istatistik!
3
Manchester City, Ederson için transfer yarışında
4
Fenerbahçe'den Galatasaray için olay yaratacak açıklama!
5
Real Madrid'den sürpriz plan: Lacazette
6
Ryan Kent için sürpriz Ajax iddiası!
7
Galler'den tepki çeken paylaşım

SON HABERLER