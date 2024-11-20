Borsa neden düşüyor, düştü bugün? 20 Kasım 2024

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın Kursk Oblastı'nda yer alan Kurchatov kentine İngiliz füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırının ardından borsa düştü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı yüzde 0,36 ile tekstil ve deri sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 0,84 ile orman, kağıt ve basım sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalar ve ABD Ekonomisindeki Belirsizlikler

Borsa İstanbul'daki düşüş, küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair artan belirsizliklerle paralel bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarının, yeni başkan Donald Trump'ın izleyeceği politikalarla nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Analistler, Fed ile Trump arasındaki olası anlaşmazlıkların ve yumuşayan para politikalarının uzun vadede ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Bu belirsizlikler, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler ve Beklentiler

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD enflasyonu, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. BIST 100 endeksinde ise teknik açıdan 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç seviyeleri olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.