Borsa İstanbul ne zaman açılacak, açılıyor, açık mı?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. Peki, Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.

Dolayısıyla, Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle normal işleyişine dönecek ve işlemler devam edecek.

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.