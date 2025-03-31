Haber Tarihi: 31 Mart 2025 19:35 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 19:35

Borsa İstanbul ne zaman açılacak, açılıyor, açık mı?

2025 Ramazan Bayramı nedeniyle yatırımcılar, Borsa İstanbul'un işlem takvimini merak ediyorYatırımcıların, Borsa İstanbul'un resmi tatil ve çalışma takvimini dikkate alarak işlem planlarını yapmaları önemli. Peki, Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul ne zaman açılacak, açılıyor, açık mı?
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. Peki, Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.

Dolayısıyla, Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle normal işleyişine dönecek ve işlemler devam edecek.

BORSA TAKAS TARİHLERİ

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.
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