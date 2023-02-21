Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 09:37

Borsa İstanbul kapalı mı bugün? 21 Şubat 2023

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş depremi sonrasında işlemlere kapatıldı. Yapılan düzenlemelerin ardından yeniden işlemlere başlayan BİST için sermaye piyasası otoriteleri yeni düzenlemeler gerçekleştiriyor. Peki, Borsa kapalı mı bugün? 21 Şubat 2023

Borsa İstanbul kapalı mı bugün? 21 Şubat 2023
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Borsa İstanbul, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 civarında işlemlere kapatılmıştı. BİST'in işleme kapatıldığı gün olan 8 Şubat'taki tüm işlemler iptal edilmiş, BİST 7 Şubat 2023 tarihindeki kapanışı olan yüzde 8,62 oranında düşüşle 4505 puana çekilmişti.

BORSA İSTANBUL KAPALI MI? 

Borsa İstanbul 21 Şubat tarihinde normal seasında devam edecek olup açık olacaktır. 
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE DE KAPATILMIŞTI
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından o zamanki unvanı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası işlemlere kapatılmıştı. 16 Ağustos 1999 Pazartesi günü yapılan işlemlerin ardından 17 Ağustos'ta açılmayan İMKB, 26 Ağustos 1999 tarihinde yeniden işlemlere başlamıştı. İMKB işlemlere açılmasının ardından kısa süreli düşüş yaşansa da sonrasında hızlı yükseliş gerçekleştirmişti.

BES DEVLET KATKISI FONLARININ LİMİTİ YÜKSELDİ

Bireysel Emeklilik Fonları'ndaki devlet katkısının bulunduğu kısmın yüzde 10'uyla BİST'teki şirketlere yatırım yapılabiliyordu. Bu oran en az yüzde 30, en fazla da yüzde 50'ye yükseltildi. Böylece BES fonlarının daha fazla hisse almasının önü açılmış oldu.

HİSSE GERİ ALIMINDA STOPAJ SIFIRLANDI

Hisse geri alımı yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ya da ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden tevkifat yüzde 0 olarak uygulanacak.

BORSA İSTANBUL YENİ ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında aldığı bazı yeni önemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasıyla duyurdu.


Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:

1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,

2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,

3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,

4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,

5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,

6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,

7- Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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