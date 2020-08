Booker: "Kobe her gün benimle..."

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, dün gece takımını Indiana Pacers karşısında önemli bir galibiyete taşıdıktan sonra, "Kobe her gün benimle" şeklinde konuştu.



NBA sezonunun Orlando'da yeniden başlamasının sekizinci gününde, Suns en etkileyici ve şaşırtıcı takım oldu. Pacers karşısında aldığı 114-99 galibiyetle, ekip kusursuz bir 4-0'lık başlangıç yaparak, bubble'ın en iyi derecesini elinde tutuyor.



Booker 29 dakikada 20 sayı ve 10 asistle oynamıştı ve sahaya merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a saygı gösteren bir tişörtle gitmişti.



Maç sonrası Booker, şu ifadeleri kullandı:



"Kobe her gün benimle. 'Efsanevi Ol' mesajı ile ayakkabılarıma ne giydiğimi görüyorsunuz. Bu bana bir hatırlatma oluyor."



Booker, beş yıllık NBA kariyerinin çoğunda, Bryant'ın Nike ile koleksiyonundan ayakkabılar giyiyordu. Bryant'ın Ocak ayındaki trajik vefatından bu yana, Booker, Bryant'ın 2016'daki karşılıklı son maçlarından sonra kendisinin spor ayakkabısına yazdığı "Be Legendary" mesajına başka ayakkabılarında da yer veriyordu.



Suns'ın bir önceki maçında Booker, LA Clippers'ı yenmek için Paul George'un üzerinden maç kazandıran basketi bulmuştu.



LA'e karşı galibiyetten sonra Booker, Bryant'ın 'gurur duyacağından' emin olduğunu söylemişti.



"KOLEKTİF OYUNUMUZ SAYESİNDE"



Booker, sezonun devamı sırasında kesinlikle Suns'ın yıldızı olsa da, gelen başarı, tam bir ekip çalışmasıydı. Dört maç boyunca, altı oyuncu çift haneli sayı ortalaması yakaladı ve Pacers galibiyeti sonrasında da, bunu söyledi:



"İyi başlangıcımızı, kolektif oynayan ekibimize atfetmek lazım. Bubble'a, doğru zihniyetle yaklaştık. Orlando'ya henüz gelmeden bile, Phoenix'te sıkı çalışıyorduk ve bu fırsata hazırlanıyorduk."



Suns'ın kalan son dört maçı Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks'e karşı olacak.