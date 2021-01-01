Bogdan, tartışmalı takas konusunu anlattı: "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu"

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic, The Athletic'den Sam Amick ile yaptığı röportajda, birkaç ay önceki serbest oyuncu dönemindeki tartışmalı durumunu kendi tarafından açıkladı.



Serbest oyuncu döneminden önce, Milwaukee Bucks ve Sacramento Kings'in Bogdanovic'le ilgili bir imza-ve-takas anlaşması yaptığı yönünde bazı raporlar ortaya çıkmıştı.



Bunun nasıl olduğuna dair Bogdanovic, halen kafa karışıklığı olduğunu belirtti.



İmza-ve-takas işlemiyle ilgili Bogdan, haberi memleketi Sırbistan'da bir gece uyuduğunda aldığını anlattı:



"Herkes işlem tamammış gibi beni tebrik ediyordu ve gerçekten neler olup bittiğini anlamamıştım. Ve sonra, NBA soruşturmasını yine Twitter'dan okumuştum. Menajerim de bana söylemişti tabii ki, ama olayla ilgili en amatörce olan şey, oyuncuya olup bitenleri haber vermemiş olmalarıydı. Gece 1 ya da 2'ydi, uyuyordum. Sabah uyanıp antrenmanıma hazırlanırken bunları Twitter'da görmüştüm. Serbest oyuncu dönemindeki deneyimim tam olarak buydu. Bu beni korkutmuştu."



İmza-ve-takas işlemi, Bogdanovic'in onayı olmadan gerçekleşemezdi, fakat olay bu şekilde gelişmişti:



"Evet, ama bunu serbest oyuncu döneminden önce yapamazlardı, bu yüzden ertesi gün NBA soruşturma başlatmıştı. Menajerim beni arayıp 'Bunu yapamazlar. İşi batırdılar. Serbest oyuncu dönemi başlamadan, sınırlı bir serbest oyuncuyu takas edemezler' demişti. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Menajerimden en son duyduğum şey buydu. NBA soruşturması hala devam ediyor, yani hemfikir olsak bile, bunun sayılmadığını ve ayartma olduğunu söyleyebilirler."



