Bodrum FK - Galatasaray maçı özeti izle (Maç sonucu 0-1)

Hakim Ziyech inanılmaz bir gol kaçırdı.pic.twitter.com/6qJtNjzZIV



— Sporxtv (@sporxtv) November 23, 2024

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği ve Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.İkinci devrede oyuna giren Batshuayi'nin golünde asisti Dries Mertens yaptı.Bodrum FK'de Ege Bilsel, maçın 45. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK karşısında Davinson Sanchez'in yokluğunda Metehan Baltacı'ya görev verdi.İşte iki takımın maçta sahaya çıktığı ilk 11'ler;Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas.Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu."Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.Bodrum FK, Galatasaray maçının 45. dakikasında 10 kişi kaldı.Maçın 45. dakikasında önceden sarı kartı bulunan Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ege'nin hızlı hücumu kestiği gerekçesiyle sarı kartına başvurdu ve ikinci sarı kartını gören Ege takımını 10 kişi bıraktı.Pozisyonun ardından Bodrumlu oyuncular yoğun itirazda bulunsa da hakem Metoğlu kararını değiştirmedi.Galatasaray'da ikinci devre öncesi Metehan Baltacı'nın yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu. Okan Buruk, 10 kişi kalan rakibi karşısında çift forvete dönerek risk aldı.Maçın 54. dakikasında Galatasaray, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Dries Mertens'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kafayı vuran Batshuayi, durumu 1-0'a getirdi.Batshuayi, golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un pankartının asılı olduğu tribüne yönelerek Yiğit'i andı.Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech, Bodrum FK maçında kaçırdığı golle şaşırttı.Sakatlıklarının etkisiyle, bu sezon 114'ü lig olmak üzere 7 maçta toplam 281 dakika süre alabilen Hakim Ziyech, skora tek katkısını Samsunspor'a karşı 85. dakikada asistle yaptı.Faslı oyuncu, Bodrum FK'ye karşı ise neredeyse imkansızı başardı.Osimhen'in pası sonrası topu boş kaleye göndermesi beklenen Hakim Ziyech, topun dibine fazla girince üstten auta attı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.7. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.21. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege, ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sipay Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.Müsabakanın ilk devresini 0-0 sona erdi.