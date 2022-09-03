Boccede milliler 2'si altın 4 madalya kazandı!

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da yapılan organizasyon sona erdi.
Türk milli takımı, çiftlerde Buket Öztürk-İnci Ece Öztürk ve basamakta İnci Ece Öztürk ile altın, altın noktada Buket Öztürk ile gümüş, röle disiplininde İnci Ece Öztürk-Necla Şahin ile bronz madalya kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
"Milli takımımız 2'si altın olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak Fransa ile genel klasmanda ilk sırayı paylaştı. Bu tarihi başarıda emeği geçen antrenörümüz Yılmaz Güzelocak ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. 1-5 Kasım tarihlerinde Erkekler Dünya Volo Şampiyonası ve Kadın-Erkek Dünya Raffa Şampiyonaları Mersin'de yapılacak. Türkiye olarak artık hem sahada hem masada dünya boccesine liderlik ediyoruz."
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da yapılan organizasyon sona erdi.
Türk milli takımı, çiftlerde Buket Öztürk-İnci Ece Öztürk ve basamakta İnci Ece Öztürk ile altın, altın noktada Buket Öztürk ile gümüş, röle disiplininde İnci Ece Öztürk-Necla Şahin ile bronz madalya kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
"Milli takımımız 2'si altın olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak Fransa ile genel klasmanda ilk sırayı paylaştı. Bu tarihi başarıda emeği geçen antrenörümüz Yılmaz Güzelocak ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. 1-5 Kasım tarihlerinde Erkekler Dünya Volo Şampiyonası ve Kadın-Erkek Dünya Raffa Şampiyonaları Mersin'de yapılacak. Türkiye olarak artık hem sahada hem masada dünya boccesine liderlik ediyoruz."
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