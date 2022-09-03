Boccede milliler 2'si altın 4 madalya kazandı!

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da yapılan organizasyon sona erdi.



Türk milli takımı, çiftlerde Buket Öztürk-İnci Ece Öztürk ve basamakta İnci Ece Öztürk ile altın, altın noktada Buket Öztürk ile gümüş, röle disiplininde İnci Ece Öztürk-Necla Şahin ile bronz madalya kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı:



"Milli takımımız 2'si altın olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak Fransa ile genel klasmanda ilk sırayı paylaştı. Bu tarihi başarıda emeği geçen antrenörümüz Yılmaz Güzelocak ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. 1-5 Kasım tarihlerinde Erkekler Dünya Volo Şampiyonası ve Kadın-Erkek Dünya Raffa Şampiyonaları Mersin'de yapılacak. Türkiye olarak artık hem sahada hem masada dünya boccesine liderlik ediyoruz."









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