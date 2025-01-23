Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 09:55

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 23 Ocak 2025

ABD Merkez Bankası (Fed), ard arda üçüncü kez 25 baz puanlık faz indirimine gitti. Ancak Fed'in para politikasındaki gevşeme stratejisini sürdürmesine rağmen Bitcoin ve altcoin'ler sert düşüşler yaşadı. Peki Bitcoin (BTC ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 23 Ocak 2025
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Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Coinmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından lider kripto para birimi, son 24 saatte 4% değer kaybederek son 1 haftalık kaybını yaklaşık 9%'a ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump'ın kripto paralarla ile bir kararnameyi imzalayacağı da bekleniyordu.

Ancak kripto sektörünün beklentisi boşa çıktı, ilk günde kripto paralarla ilgili bir gelişme yaşanmadı.


Bunun üzerine dün 109 bin dolar ile zirveyi gören Bitcoin, yönünü aşağı çevirdi.

Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, günün ilk işlemlerinde 101 bin 630 dolardan işlem gördü.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 3 bin 235 dolar civarına geriledi.

5 Kasım ile başlayan rallinin taşıyıcılarından XRP ise 3 dolar seviyesinde fiyatlandı.
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