Beşiktaş Kulübü, basına kapalı olan antrenmanının drone ile izinsiz çekilmesinin ardından açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanı izinsiz kayıt altına alan kurum ve kişileri tesislere almayacağını duyurdu.İşte Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması..."BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz antrenman, iznimiz ve bilgimiz olmadan drone (uçangöz) kamera ile görüntülenmiş ve medyaya servis edilmiştir.Söz konusu görüntüyü kaydedip yayınlayarak basın meslek ilkelerini hiçe sayan kurum ve kişilere, basına açık gerçekleşecek antrenmanlarda süresiz olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yasağı getirildiğini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mahremiyetin korunması amacıyla her türlü teknolojik ve hukuki tedbirin alınacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."