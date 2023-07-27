Haber Tarihi: 27 Temmuz 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 17:14

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş-Tirana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş-Tirana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, taraftarı önünde rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi "Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş-Tirana maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtları merak konusu. Muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş-Tirana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri
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Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş-Tirana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Arnavutluk ekiplerinden Tirana'yı sahasında ağırlayacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına Tirana karşısında çıkacak olan Beşiktaş, kendi evinde kazanarak, rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Çarşamba günü (bu akşam) sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-TİRANA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımını sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şöyle;

Mert; Rosier, Necip, Colley, Masuaku; Amir Hacıahmetoviç, Salih; Onur, Gedson, Muleka; Aboubakar.

VİNCENT ABOUBAKAR: KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, müsabakadan galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aboubakar, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştım. Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. İyi de sonuçlar almıştık. Bu defa UEFA Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Çok iyi çalıştık. Her zaman kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. İlk maç çok önemli, kazanarak adım adım en ileriye gideceğiz" ifadelerini kullandı.


KARA KARTAL'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı KF Tirana maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Kartal, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.

RAKIP, BATUMI'YI ELEYIP GELDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

 

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