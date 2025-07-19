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Beşiktaş'tan Lucas Vazquez hamlesi! Görüşmeler başladı

Sağ bek transferi için uzun süredir arayışta olan Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez'i gündemine aldı.

calendar 19 Temmuz 2025 23:05
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Lucas Vazquez hamlesi! Görüşmeler başladı
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Yeni sezon öncesi sağ bek hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaşamamıştı. Bu iki isimle anlaşma sağlanmasına rağmen transferlerin gerçekleşmemesi, siyah-beyazlıları farklı alternatiflere yöneltti.

LUCAS VAZQUEZ İLE TEMAS KURULDU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez ile temasa geçti. Haberde, siyah-beyazlıların oyuncuya resmi teklif sunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı bilgisi yer aldı.


VAZQUEZ SICAK BAKIYOR

AS gazetesi, Lucas Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığını ve ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendireceğini yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.


SERDAL ADALI BİZZAT TAKİP EDİYOR

Haberde dikkat çeken bir başka detay ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transferle yakından ilgilendiği. Adalı'nın Lucas Vazquez'in siyah-beyazlı formayı giymesi için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan Lucas Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

 
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