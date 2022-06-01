Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya son teklif

Beşiktaş'tailgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi sona eren Hırvat stoper kulüp arayışlarını başladı.Siyah-beyazlılardankazanan Vida'ya şimdiye kadarve ülkesindenileteklif geldi. Başakşehirgözden çıkarırken,ileteklifleri ise daha düşük kaldı.Vida kendisinetakım arasa da oradan da henüz beklediği birHırvat stoperin menajeri ise Beşiktaş'a mesaj gönderdi. Deneyimli oyuncu son bir görüşme daha yapabileceklerini söyledi. Daha öncediyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise rest çekerek giden Vida için teklifikadar çekti. Siyah-beyazlılar Vida'ya,diye cevap verdi.33 yaşındaki stoper Vida, Beşiktaş'ta 164 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandıran Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.