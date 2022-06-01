Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya son teklif

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi sona eren Hırvat stoper kulüp arayışlarını başladı.
Siyah-beyazlılardan yıllık 3.7 milyon euro kazanan Vida'ya şimdiye kadar Galatasaray, Başakşehir ve ülkesinden Osijek ile Hajduk'tan teklif geldi. Başakşehir 1 milyon euroyu gözden çıkarırken, Hajduk ile Osijek'in teklifleri ise daha düşük kaldı.
Vida kendisine Körfez'den takım arasa da oradan da henüz beklediği bir teklif yok. Hırvat stoperin menajeri ise Beşiktaş'a mesaj gönderdi. Deneyimli oyuncu son bir görüşme daha yapabileceklerini söyledi. Daha önce 1.5 milyon euro diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise rest çekerek giden Vida için teklifi 1 milyon euroya kadar çekti. Siyah-beyazlılar Vida'ya, "Görüşmek istiyorsanız bu rakam üzerinden pazarlık yapabiliriz" diye cevap verdi.
33 yaşındaki stoper Vida, Beşiktaş'ta 164 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandıran Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.
Siyah-beyazlılardan yıllık 3.7 milyon euro kazanan Vida'ya şimdiye kadar Galatasaray, Başakşehir ve ülkesinden Osijek ile Hajduk'tan teklif geldi. Başakşehir 1 milyon euroyu gözden çıkarırken, Hajduk ile Osijek'in teklifleri ise daha düşük kaldı.
Vida kendisine Körfez'den takım arasa da oradan da henüz beklediği bir teklif yok. Hırvat stoperin menajeri ise Beşiktaş'a mesaj gönderdi. Deneyimli oyuncu son bir görüşme daha yapabileceklerini söyledi. Daha önce 1.5 milyon euro diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise rest çekerek giden Vida için teklifi 1 milyon euroya kadar çekti. Siyah-beyazlılar Vida'ya, "Görüşmek istiyorsanız bu rakam üzerinden pazarlık yapabiliriz" diye cevap verdi.
33 yaşındaki stoper Vida, Beşiktaş'ta 164 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandıran Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.