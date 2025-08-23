Beşiktaş'ta Rıdvan sonrası ayrılık ihtimali

Beşiktaş altyapısından yetişen ve üç sezon önce Beşiktaş'a 4 milyon euro bonserbis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için ödenecek rakam belli oldu.
Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki sol bek için İskoç ekibine yaklaşık olarak 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
RIDVAN SONRASI AYRILIK GÜNDEMDE
Beşiktaş'ta Rıdvan'ın geri dönmesi ile birlikte Emrecan Terzi'nin Beşiktaş'tan ayrılması gündemde.
Emrecan'ın kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
