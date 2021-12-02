Beşiktaş'ta Michy Batshuayi için özel hazırlık

Adale sakatlığı ve soğuk algınlığı problemini atlatması sonrası idman eksiğini de ekstra çalışmalarla kapatan Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında takımın en önemli kozu olacak. Belçikalı golcü, yeni bir başlangıcın en önemli etkeni olmayı planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi için özel hazırlık
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02 Aralık 2021 08:43
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. 14 mücadelede 4 gollük performans sergileyen Belçikalı futbolcu, adale sakatlığı sonrasında bir de soğuk algınlığı problemi yaşamıştı. Bu sorunları atlatmasının ardından maç eksiği konusunu da hem takımla hem de bireysel yaptığı idmanlarla çözen Batshuayi, Kasımpaşa maçına yüzde 100 hazır şekilde çıkacak.

Maç boyunca tam destek

Yakın arkadaşı Kevin N'Koudou'yla takım çalışmalarında yakaladığı uyumla dikkat çeken Batshuayi'nin, Kasımpaşa mücadelesine damga vurması bekleniyor.

Teknik ekip ek olarak Can ve Ghezzal'dan de mücadele boyunca Batshuayi'ye pozisyon yaratmalarını istedi.


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