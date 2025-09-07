07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Beşiktaş'ta gündem yeniden Lauriente!

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Vaclav Cerny'nin ardından bir transfer daha müjdelemek isteyen Beşiktaş, İtalya Serie A'dan bir oyuncu için ısrarını sürdürüyor.
Beşiktaş, sol kanat bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve Sassuolo'nun yıldız oyuncusu Armand Lauriente'yi öncelikli hedefleri arasına aldı.

26 yaşındaki Fransız futbolcu, hızı, dripling yeteneği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Sassuolo'nun, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF


Sportmedıaset'in haberine göre, Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusu için İtalyan kulübü Sassuolo'ya 17 milyon euroluk bir transfer teklifi sundu. Ancak Sassuolo, oyuncunun bonservis bedeli için 20 milyon euroda ısrarcı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif sundu.

Siyah beyazlılar, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak belirtilen Lauriente'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro maaş önerdi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 34 maça çıkan Lauriente, 19 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
