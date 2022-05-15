Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe'ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu.
Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.
Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.