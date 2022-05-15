Beşiktaş'ta Ghezzal'ın özel günü

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal'ın özel günü
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15 Mayıs 2022 11:37
Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe'ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu.

Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.  

 

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