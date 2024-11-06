Beşiktaş-Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş-Malmö Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Malmö ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için şansını artırmak isteyen Beşiktaş, Malmö'yü sahasında yenmek ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.