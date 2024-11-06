Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 14:09

Beşiktaş-Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş-Malmö Maçı Canlı İzle Şifresiz

Beşiktaş-Malmö maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Malmö karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç'in köklü ekiplerinden Malmö ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Beşiktaş, Malmö karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Beşiktaş-Malmö maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Beşiktaş-Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş-Malmö Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Malmö ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için şansını artırmak isteyen Beşiktaş, Malmö'yü sahasında yenmek ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Malmö Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Immobile sakat

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise bu kritik karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Malmö ile 7. randevu

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
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