Beşiktaş-Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Beşiktaş-Malmö Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Malmö ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için şansını artırmak isteyen Beşiktaş, Malmö'yü sahasında yenmek ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Immobile sakat
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.
Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise bu kritik karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.
Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.
Malmö ile 7. randevu
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
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