Beşiktaş için Wesley Ribeiro Silva iddiası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen Wesley için 7 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için Wesley Ribeiro Silva iddiası!
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05 Eylül 2024 12:48
Kadrosunu büyük oranda tamamlayan Beşiktaş ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER

Globo'nun haberine göre; Siyah- Beyazlılar, Wesley için 7 milyon Euro'luk bir öneride bulundu ancak Brezilya kulübü bu teklifi geri çevirdi. Haberde, 25 yaşındaki oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olan Internacional'in, kasasına girecek olan 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadığı için teklifi kabul etmediği belirtildi.



15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Brezilya ekibinin, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için 15 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Wesley'in bonservisinin diğer yüzde 50'si ise Palmeiras'a ait.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 35 maçta 7 gol 2 asiste imza atan Sambacı'ya güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçiliyor.  

 
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