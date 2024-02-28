Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 17:32 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 17:32

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbi tarihi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da ligde lider pozisyonunda bulunuyor. Futbolseverler ise şampiyonluk yolunda kritik 28. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçı tarihine odaklandı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbi tarihi
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Beşiktaş-Galatasaray derbi maçında geri sayım başladı. Son günlerde en çok merak edilen iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. Futbolseverler bu önemli maçın tarihini öğrenmek istiyor.

DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
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