Beşiktaş Galatasaray Maçı Canlı İzle: Şifresiz BJK-GS İzle

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki nefes kesen derbi mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için önemli bilgiler ve yasal uyarılar bulunmaktadır. Bu dev karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports'un şifreli kanalları üzerinden canlı yayın imkanı sunulmaktadır. Ancak, Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu gibi platformlar üzerinden yapılan yayınların yasadışı olduğu ve bu tür yayınları izlemenin hukuki sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. Derbinin kadroları ve ilk on birleri ise maç öncesinde netlik kazanmıştır. Futbolseverlerin merakla beklediği "Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları da aşağıda detaylı olarak verilmiştir.





Sarı-kırmızılı takımın yarınki derbi mücadelesindeki en büyük gol umudu Victor Osimhen olarak öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta rakip fileleri tam 20 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan Osimhen, etkileyici performansıyla takımını sırtlamayı başarmıştır. Son 5 lig maçında 8 gole imza atan Nijeryalı yıldız, derbide de Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacaktır. Süper Lig'de son oynanan Onvo Antalyaspor maçında "hat-trick" yaparak dikkatleri üzerine çeken Osimhen, ülkesi Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile yaptığı maçlarda da 3 gol kaydetmiştir. Galatasaray'ın gol yollarındaki diğer önemli isimleri ise ligde 10 golü bulunan Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor'da attığı 8 golle birlikte ligde toplam 9 golü olan Ahmed Kutucu, 6 golü bulunan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens ve 4 maçta 2 gol kaydeden Alvaro Morata olarak sıralanmaktadır. Teknik direktör Okan Buruk'un bu isimlere ek olarak savunmada gösterdikleri katkının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı (2'şer gol), Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina (1'er gol) gibi oyuncuları da bulunmaktadır.

Beşiktaş cephesinde ise Keny Arroyo ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi halinde ilk kez derbi atmosferini yaşayacaklar. Arroyo, bu maçta forma giyerse Beşiktaş tarihinde Galatasaray'a karşı sahaya çıkan ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecektir. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın tercih etmesi durumunda siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçında Galatasaray'a karşı mücadele edecektir. Genç oyuncu, Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş'ın bu derbide forma giyecek üçüncü Kolombiyalı futbolcusu olacaktır.

Galatasaray kadrosunda ise 6 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görevlendirmesiyle ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giyme heyecanını yaşayacak. Ara transfer döneminde takıma katılan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulmaları halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara karşı sahaya çıkacaklar. Daha önce Beşiktaş derbilerinde kadroda yer almasına rağmen süre alamayan Yusuf Demir de bu maçta görev verilirse ilk derbi deneyimini yaşayacaktır. Kariyerinde Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden tecrübeli kaleci Günay Güvenç ise henüz sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı derbi heyecanını tatmamıştır.

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlamış olup, geride kalan 357 maçta Galatasaray 128, Beşiktaş ise 115 kez galip gelmiştir. Bu maçların 114'ü ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Tarihi rekabette Galatasaray rakip filelere 498 gol gönderirken, Beşiktaş bu gollere 470 golle karşılık vermiştir.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oynanan 133 maçta sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü göze çarpmaktadır. Süper Lig'de karşı karşıya geldikleri bu maçlarda Galatasaray 51 kez galip gelirken, Beşiktaş 39 kez sahadan 3 puanla ayrılmıştır. 43 karşılaşmada ise eşitlik bozulmamış ve taraflar birbirine üstünlük sağlayamamıştır. Ligdeki gol sayılarında ise Galatasaray 164, Beşiktaş 141 gol kaydetmiştir.

Beşiktaş ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacaklar. Sezonun ilk karşılaşması ağustos ayında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde gerçekleşmiş ve bu maçı Beşiktaş 5-0'lık skorla kazanmıştır. Ancak siyah-beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen bu formu ligde sürdürememişlerdir. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan derbide ise Galatasaray, RAMS Park'ta rakibini 2-1 mağlup etmiştir.

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı önemli bir üstünlük kurmuş durumda. İki takım arasında bu statta oynanan ilk derbi 24 Eylül 2016 tarihinde 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştır. Bu maçın ardından Dolmabahçe'de oynanan 6 derbiyi de Beşiktaş kazanmayı başarmıştır. Galatasaray ise Dolmabahçe'deki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla elde etmiştir. Söz konusu 8 maçta Beşiktaş rakip filelere 14 gol gönderirken, Galatasaray sadece 5 gol atabilmiştir. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynadıkları 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 4 maçta gol bulabilmiştir.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan bu önemli derbi, saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına yabancı hakem atanmasını talep eden ancak bu isteği kabul görmeyen Beşiktaş, derbi için farklı bir adım atmıştır. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemek üzere İstanbul'a davet etmiştir. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte maçı tribünden takip edecek olan Meier'in maç içindeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında yayınlanacaktır. İsviçreli eski hakemin maç sırasında vereceği önemli kararlarla ilgili değerlendirmeleri de dijital platformlar üzerinden anlık olarak paylaşılacaktır.

Süper Lig'de bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, çıktığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmiştir. Topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunmaktadır. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise son iki lig maçını kaybetmiş olup, 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 44 puan toplamıştır. Liderin 27 puan gerisinde yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada bulunmaktadır.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi karşılaşmasını ev sahibi Galatasaray, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ın tek golü ise maçın son anlarında Ernest Muçi'den gelmişti.

Siyah-beyazlı takımda Galatasaray derbisi öncesinde dört oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov da derbide sahada olamayacaklar.

Kritik derbi öncesinde Galatasaray cephesinde herhangi bir eksik oyuncu bulunmamaktadır. Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlığını atlatmıştır. Yaklaşık 2 aylık bir sürede 12 resmi maçı kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksikliği ve sakatlığının tekrarlama riski nedeniyle derbide oynaması beklenmemektedir. Cezaları sona eren Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç ise derbi maçının kadrosunda yer alabileceklerdir. Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netleşecektir. Milli takımlarında sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş karşısında forma giyebileceklerdir.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunmaktadır. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet oyuncuları Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşeceklerdir.

Galatasaray'da ise Beşiktaş derbisi öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer almaktadır. Takımın gol yükünü çeken Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai de bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyeceklerdir.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştır. Ligin 27. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilmiştir. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maç kaybeden Beşiktaş, ligde oynadığı son iki maçta eksik rakibine karşı galibiyet alamayarak kötü bir gidişat sergilemiştir. "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek istemektedir.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 28 maçta mağlubiyet yaşamamıştır. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1 ve bu sezon da 27 lig maçında yenilgi yüzü görmemiştir. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmiştir.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktıkları son 25 deplasman maçında da yenilgi almamışlardır. Dış sahada son mağlubiyetlerini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk oldukları 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmiştir.

Galatasaray, sezonun en kritik haftalarından birine giriyor. Ligde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yarın Dolmabahçe'de kötü gidişatına son vermek ve taraftarına derbi galibiyeti armağan etmek isteyen Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş'ı mağlup etmeleri halinde Süper Lig'de üst üste 3. ve toplamda 25. şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklar. Kupadaki derbide ise ligdeki şampiyonluk rakipleri Fenerbahçe'yi elemeye çalışacaklar. Galatasaray, Kadıköy'de kazanarak hem çifte kupa hedefine ilerlemek hem de Süper Lig'deki yarışta psikolojik üstünlüğünü pekiştirmek isteyecek. Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, 31. haftada deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçıyla ligdeki mücadelesine devam edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi sınavını verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, bugüne kadar 11 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı önemli bir üstünlük sağlamıştır. Okan Buruk'un yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştır. "Cimbom", bu maçlarda rakip filelere 8 gol atarken, kalesinde 6 gol görmüştür. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk yönetimindeki en ağır yenilgisini yaşamıştır.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu sezon önem taşıyan maçlardaki performansıyla dikkat çekmektedir. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sorunların ardından ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlı futbol takımı, ligin ilk beş sırasındaki rakipleriyle oynadığı maçlarda sadece bir kez mağlup olmuştur. "Kara kartal", Süper Lig'in ilk 5 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ve ikas Eyüpspor ile oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 13 puan toplamıştır. Bu maçlarda 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 4 gol görmüştür. Galatasaray bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplarken, Fenerbahçe ise oynadığı maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 4 puan kazanabilmiştir.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçta rakibi Galatasaray'a mağlup olmuştur. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 ve kendi sahasında 1-0 yenilmiştir. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbiyi de 2-1'lik skorla kaybetmiştir.

Beşiktaş, sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu karşılaşmada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmiştir. Beşiktaş bu galibiyetle Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştür.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumundadır. Bu istatistikte lider ise Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer almaktadır. Sarı-lacivertli ekip 26 maçta 23 gol yerken, Beşiktaş aynı sayıda maçta 26 gol yemiştir. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez havalandırmayı başarmıştır.

Galatasaray, Süper Lig'deki 19 takım arasında en çok gol atan takım olarak dikkat çekmektedir. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 27 maçta 68 gol kaydetmiştir. Bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 gol fark atan Galatasaray, savunmada da ligin en başarılı takımlarından biridir. Kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, 23 gol yiyen Fenerbahçe ve 26 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından en az gol yiyen üçüncü takım konumundadır.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarın d: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Hadziahmetovic), Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen