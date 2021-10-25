Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbinin ilk yarısını futbol yorumcuları değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Bu maçın 0-0 bitmeyeceğini düşünüyordum. Muhtemelen ligi izleyenler de bunu düşünüyordur. Maçtan önce maçı oynamışlar. Örnek mi? Fatih Hoca "Maçın başında şiddetli baskıya maruz kalacağımızı" düşünüyorum dedi ve doğru çıktı. Sergen Yalçın da "Sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Umarım beklentiye karşılık veririz" dedi. Yanlış mı, değil. Fırat Hoca da günahıyla, sevabıyla oynattı. Beşiktaş'a karşı Fatih Hoca, Lokomotiv Moskova'dan daha sert baskıya maruz kalacaklarını düşünmüş. Aynı sözleri iddia ediyorum devre arasında da söyleyecek. Beşiktaş müthiş bir tempoyla başladı. Galatasaray zamanla bu baskıyı kırdı. Maçın sonucunu değişiklikler belirleyecek. Teknik direktörler dışında bu maçı kulübeler belirleyecek. Sergen Yalçın'ı maçın başında rahat gördüm. Beşiktaş beraberliğe üzülür, Galatasaray üzülmez.



METİN TEKİN



Beklenen bir oyun. Beşiktaş'ın oyunu ve topu ele aldığı, önde üretkenlik için basmak isteyen bir Beşiktaş. Galatasaray da gelip yerleşen, zaman zaman çıkmaya çalışan ve bunu başarıp 1-0'a getiren bir takım oldu. 2. yarı da böyle oynanacak. 0-0 mantığında oynanacak. Çok iyi bir hakem yönetimi gördük ilk 45 dakikada, bu önemli.



ÖNDER ÖZEN



Muslera'nın boşa çıkışı gole sebep oldu. Umut'un ortasını da pas geçmemek lazım, etkili ve iyi bir yere orta attı. Ayrıca Morutan da Umut'u kaçırdı, takip edemedi. Sağ önde olur mu, olmaz mı diyoruz, o yüksek tempoya cevap vermekte zorlanacak. Fatih hoca, işlerin yolunda gittiğini düşünebilir. Çok net, yüzde 100 kale önü pozisyonları oluşmadı. Galatasaray, savunmayı geçtiğimiz lig maçlarına göre başka yapıyor. Moskova'daki oyuna çok benzer, Marsilya'daki oyuna çok benzer bir takım savunması gördük. Bu savunmanın en belirgin tarafı, cepheyi, tam ortayı sıkıştırarak savunuyor olması. Fatih hoca iyi gittiğini düşünebilir ama dar alanda, derin savunmanın içine Beşiktaş, 1 kere Josef ile, 1 kere Ghezzal ile araya attı. Alex ve Batshuayi ile topları buluşturdular, bu anlamda çok da yolunda gidiyor diyemem.



ERMAN TOROĞLU



Oyunda her şey eşit bence. İki takım arasında çok fark yok bence. Geçen senenin coşkulu Beşiktaş'ı yok. Beşiktaş atakları cılız. Geçen sene ve bu sene arasındaki Ghezzal'de büyük fark var. Bu sene kopyasını göndermişler sanki. Galatasaray'ın golü çok güzel. Beşiktaş'ın golü ise tamamen Muslera'nın hatası. Orta güzel, Larin'in kafası güzel ama Muslera hatası. İki takım da önce kaybetmeyelim diyor. Maçta o hava var. Teknik adamlar ve futbolcularda da bu hava var. Maç süratli oynanıyor gibi beklediğimiz kalite yok ortada. Diagne istenen seviyede değil. Çok ağır ve çok saçma işler yapıyor. İdeal bir santrafor değil ama Türkiye'de iş yapıyor. Diagne takımını 10 kişi oynatıyor. İkinci yarı Muhammed girer mi, bilmiyorum. Maçta bir takım öne geçince hareketlendi ama onun dışında hareketli bir maç değil. Bu tip maçlarda Babel, Feghouli gibi isimler iş yaparlar ama yedek bekliyorlar. Bu isimler iyi olsa oynarlar. Feghouli ve Babel'in kendilerini sorgulamaları gerek. Hakemlik hiçbir şey olmadı. Çok tecrübeli bir hakem. Bazı yerlerde devam ettirmesi gerekiyordu ama kesti. Durdurdu oyunu, fazla risk almadı.



FEYYAZ UÇAR



Beklediğimiz oyun. Beşiktaş baskılı başladı. Galatasaray ilk geldiği topta golü buldu. Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i etkili kullanamadı. Ghezzal'a ikili üçlü sıkıştırma geliyor. Beşiktaş'ta oyun Umut'un ortalarına kaldı. Golü de öyle buldular. Beşiktaş'ın sağ kanadı daha etkili kullanması lazım.



TUGAY KERİMOĞLU



Galatasaray'ın biraz daha kompakt duracağını, orta sahasının daha kalabalık olacağını, rakibi eksik yakalamayı isteyeceğini düşünüyorduk. Atmış oldukları gol de bir örneği oldu.



VOLKAN DEMİREL



Galatasaray'ın oyunu kendi sahasında bekleyip kontrataklarla pozisyon bulmak. İlk yarıda bunu başardılar, golü böyle buldular. Galatasaray golü yemeseydi ikinci yarıda Beşiktaş adına işler karışırdı. İkinci yarıda aynı oyun oynanır. Kontratak oynayan Galatasaray, rakip sahaya yerleşen Beşiktaş... Golü kim bulur bilemeyiz.



Galatasaray'ın golünde top yumuşak geldi, Vida da topu kapattı. Ersin son anda topu gördü.





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