Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 15:51

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı 14 Şubat tarihine ertelenmiş fakat ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle bu tarihten ileri bir tarihe alınmasına karar verilmişti. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş Antalyaspor maçı o dönem Taksim, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle ertelenmişti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ikinci defa ertelenen maç için geri sayım başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor'da tam 18 eksik var

Antalyaspor, Beşiktaş'la erteleme maçı için kadro kurmakta zorlanıyor. Yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi, Nkurunziza, takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano, sakat Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol ve cezalı Larsson yok.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada " Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme müsabakasında, 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor maçı için yalnızca kombine sahibi taraftarlarımızın Kulübümüze devredeceği biletler satışa sunulacaktır. Bilet satışı, yarın (23 Şubat) saat 11.00'de başlayacaktır. Kombine sahibi taraftarlarımızın Kulübümüze devredeceği biletlerin satışına, her gün saat 11.00'den itibaren devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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