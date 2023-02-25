Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler

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Süper Lig'in 14. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş Antalyaspor maçı o dönem Taksim, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle ertelenmişti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ikinci defa ertelenen maç için geri sayım başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Antalyaspor, Beşiktaş'la erteleme maçı için kadro kurmakta zorlanıyor. Yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi, Nkurunziza, takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano, sakat Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol ve cezalı Larsson yok.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada " Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme müsabakasında, 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.Fraport TAV Antalyaspor maçı için yalnızca kombine sahibi taraftarlarımızın Kulübümüze devredeceği biletler satışa sunulacaktır. Bilet satışı, yarın (23 Şubat) saat 11.00'de başlayacaktır. Kombine sahibi taraftarlarımızın Kulübümüze devredeceği biletlerin satışına, her gün saat 11.00'den itibaren devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.