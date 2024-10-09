Benzin, motorine zam var mı? 9 Ekim son dakika bu gece benzine, motorine zam var mı?

Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde zam bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacak.

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.



Yeni akit gazetesine göre; Motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.



İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?



Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL



Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar?



Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Haber ile daha fazlasına ulaşın: