Haber Tarihi: 09 Ekim 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 13:57

Benzin, motorine zam var mı? 9 Ekim son dakika bu gece benzine, motorine zam var mı?

Brent petrol tarafındaki dalgalanmalar benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. İran-İsrail gerginliği ile yükselen petrol fiyatları nedeniyle bu gece yarısından motorine zam geliyor. Peki benzine indirim, zam haberi var mı? İşte detaylar...

Benzin, motorine zam var mı? 9 Ekim son dakika bu gece benzine, motorine zam var mı?
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Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde zam bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.

Yeni akit gazetesine göre; Motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
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