Benzema'nın krallığının önündeki engel: Penaltılar!

Karim Benzema, Real Madrid forması ile harika bir sezona imza atıyor. Fransız forvet, penaltı noktasında da kusursuz olmasına rağmen, takımının bir numaralı penaltıcı tercihi değil.



Son olarak Alaves karşısında da penaltı ile golü bulan Benzema, Real Madrid adına kullandığı 10 penaltıyı da gole çevirdi.



Fransız forvet Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos gibi oyuncularla beraber oynamanın talihsizliğini penaltı noktasında yaşıyor.



GOL KRALI OLABLİRDİ



Bu sezon çıktığı 34 La Liga maçında 18 gol kaydeden Benzema, gol krallığında 22 golle zirvede olan Lionel Messi'yi takip ediyor. Benzema bu sezon Ramos'un kullandığı 6 penaltıyı kullanmış olsaydı, Messi'nin önünde yer alacaktı.



Arjantinli Lionel Messi, ligde kaydettiği 22 golün 5'ini penaltı noktasından kaydetti.







