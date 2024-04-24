Benfica'da protesto: "Rui Costa istifa!"

Benfica taraftarları, Braga maçında başkan Rui Costa'yı protesto ederek istifasını isteyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica'da protesto: 'Rui Costa istifa!'
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24 Nisan 2024 17:08
Son güncelleme 24 Nisan 2024 17:11
Geçtiğimiz sezon yaşanan başarıların aksine bu sezon hiçbir kulvarda başarı gösteremeyen Benfica'da oklar başkan Rui Costa'nın üzerine çevrildi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Benfica taraftarları, bu sezon istenen başarıların elde edilememesi sebebiyle bir sonraki iç saha maçı olan Braga maçının 10. dakikasında başkan Rui Costa'yı protesto edecek.

Haberde, Benficalı taraftarların aynı zamanda kulübün eski futbolcusu olan başkan Rui Costa'yı istifaya davet edeceğine yer verildi.

Bu sezon Benfica; Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting'e, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Marsilya'ya elenirken, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlamış ve ligde de bitime 4 hafta kala lider Sporting'in 7 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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