bein sports 1 link, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı. Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Roland Sallai, Victor Osimhen.İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri.İki takım arasında sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan maçı konuk ekip Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan son derbiyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 6 puanlık fark, bu maçın sezonun kaderini çizecek maç olarak görülmesini sağlıyor. 3 sonuçta da takımlar adına farklı senaryolar ortaya çıkabilecek.Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.Okan Buruk yönetimindeki 3. sezonunu yaşayan Galatasaray, önceki 2 sezonun aksine bu sezon savunmayı ikinci plana atarak daha golcü bir takım çizgisinde ilerliyor. Ligde ve Avrupa'da geçmiş iki sezonun aksine çok fazla gol yiyen Galatasaray, bu açığını hücum gücüyle kapatmayı başarıyor. Derbide de Galatasaray'ın en büyük güvencesi savunması değil, hücumu olacak.Sezonun ikinci yarısı itibarıyla üçlü savunma dizilişine geçen Fenerbahçe ise rakibinin aksine savunması ile öne çıkıyor. Maç içinde rakiplerine çok az gol şansı veren sarı-lacivertliler, yediği gollerin azlığı ile de savunmadaki disiplinin meyvelerini alıyor. Hücum tarafında yetenekli ayaklarına güvenen Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte veya skor bulmakta ise zorlanmıyor.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi RAMS Park'a giderek yapılan çalışmaları inceledi. Dursun Özbek, daha sonra ise resmi siteden bir açıklama yaptı. Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde: "Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz. Ancak; Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray'a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır. Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir. Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz. Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir! Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ülkesinden Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Sara'nın sözleri... "Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum. Türkiye'de şampiyonluklar küçük detaylara göre belirleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Ligde küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz davranma lüksümüz yok, gardımızı indiremeyiz! Son olaylar nedeniyle bile Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi Dünya Kupası finali gibi görülüyor. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz." Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında oynanan maçta fileleri havalandıran Sara'nın, bugün (pazartesi) de derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi başkan Dursun Özbek ile yöneticilerle konuştu. Okan Buruk, bu görüşmede, "Kazanmak için çok motiveyiz. Oyuncularım son derece istekli ve motive. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine yaptık." dedi. Derbi öncesi gündeme gelen ekstra prim için de konuşan başarılı teknik adam, "Derbinin öneminin farkındayız. Bunun için ekstra prime de ihtiyacımız yok." diye konuştu. Derbi öncesi son antrenmanı takip eden başkan Dursun Özbek ise, "Size güveniyoruz ve kazanacağınızdan şüphemiz yok. Biz üzerimize düşeni yaparız." yanıtını verdi.Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, dün oyuncularıyla motivasyon toplantısı yaptı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı da öğrencilerine hatırlatan ve o maçta yaptıkları hataları futbolculara gösteren Portekizli çalıştırıcı, bugünkü derbinin şampiyonluk yarışındaki önemine bir kez daha vurgu yaptı. Galatasaray'ın düşüşte olduğunun altını çizen Jose Mourinho, moral olarak da üstün olan tarafın kendileri olduğunu vurguladı. Mourinho, toplantıda oyunculrına şunları söyledi: "Galatasaray bizden önde olabilir ama biz hiçbir zaman şampiyonluğa dair inancımız kaybetmedik. Şimdi bunu tüm Türkiye'ye gösterme zamanı. Biz de Galatasaray da derbilere çok alışık ama Avrupa'da elendikleri için onların morali bozuk. Biz çıkıştayız ve moralliyiz. Derbiyi kazanırsak şampiyonluk yolunda psikolojik avantajı kazanmış oluruz. Kazanalım ve psikolojik üstünlüğü de alalım. Derbiyi kazanırsak şampiyon oluruz."Galatasaray ile oynayacakları derbiyi kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe, tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, rakibi yıkım planını belirledi. 1- Mourinho için derbinin şifresi öne geçmek. Maça düşük tempo ile değil agresif başlayıp 1-0'ı bulmak için uğraşılacak. Bu gol gelirse kontrol ve momentum ele alınacak. 3 puana giden yok kolaylaşacak. 2- Dzeko'nun pivot özelliği sıklıkla kullanılacak. Boşnak yıldızın derine gelip duvar olması sonrası Szymanski ve Nesyri, Galatasaray'ın savunmasının arkasındaki boşluklara sürekli koşular atacak. Bek ve stoper arasındaki boşluklar kullanılacak. 3- Rakiple veya tribünlerle oynayıp tansiyonu yükseltecek hareketler yapılmayacak. Taraftarların maçın içine girmesi engellenecek. 4- Savunması sıkıntılı iki bek Frankowski ve Eren'in üzerine ısrarla gidilecek. Kostic ve Oğuz Aydın sürekli oraları zorlayacak. En Nesyri yüksek ortalarla beslenecek. 5- Pres rakibin 1. bölgesinde değil 2. bölgede yapılacak. Galatasaray'ın merkez oyuncularının buralarda sürekli yaptığı top kayıpları hızlı hücumlar ile değerlendirilecek.Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ülkesinden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak. 45 yaşındaki hakem Slavko Vincic, uluslararası arenada çok sayıda önemli maç yönetti. Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti. UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonasında yarı final ve çeyrek müsabakalarında da düdük çaldı. Sloven hakem, 9 Temmuz EURO 2024'teki İspanya-Fransa yarı fİnal karşılaşmasını yönetti. Deneyimli hakem, 15 yıldır Avrupa maçlarında görev yapıyor. Bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti. Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak. Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi risk yönetimi tarafından bahis oranları açıklandı. Maçın favorisi 2.00 oranla ev sahibi Galatasaray olarak gösterilirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.57 oran verildi. Maçın 2.5 alt oranı 1.77, 2.5 üst oranı ise 1.52 olarak belirlendi.