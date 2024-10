BEIN İZLE Galatasaray Beşiktaş canlı maç izle, Derbi canlı izle

CANLI GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI TIKLA

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İki gün önce operasyon geçirmesine rağmen Galatasaray'ı yalnız bırakmayan ve bu şekilde takımın başında yer alan Teknik Direktör Okan Buruk, kritik maç öncesinde Milliyet'e konuştu. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" diye cevap verdi. Galatasaray'ın başındaki başarılı derbi karnesiyle dikkat çeken Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına da uyarılarda bulundu. Favori gösterildiklerini ve bu durumun rehavete yol açmamasını isteyen Buruk'un, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım" dediği belirtildi. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette Cim-Bom'un farklı üstünlüğü dikkat çekiyor. 357. kez bugün karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde sarı-kırmızılılar, 356 maçın 127'sini kazanırken, 115'ini ise Kartal üstün olarak tamamladı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de de Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların 43 müsabakasında ise eşitliği bozulmadı.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da 5-0 yendikleri rakibini bu kez kendi evinde devirmeyi amaçlıyor. Oyuncularını önemli mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Hollandalı hoca, 3 puanı alıp 1 maç eksikleriyle ligin gizli lideri olacaklarını takımına günlerce aşıladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı yenerse puanını 23'e çıkaracak ve 1 maç eksiğiyle, ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'la olan puan farkını 2'ye indirecek. Bu müsabaka, Giovanni van Bronckhorst için ayrıca bir önem taşıyor. Eğer Beşiktaş, Galatasaray'ı kayıpsız geçerse Hollandalı hoca da tarihe geçecek. Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Galatasaray'a karşı Süper Lig'de son deplasman galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah Beyazlılar son olarak 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanırsa Giovanni van Bronckhorst'la 14 yıl sonra bir ilki yaşayacak.Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir, yabancı kontenjanı nedeniyle derbi kadrosunda yer almayacak. 21 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından derbi öncesi tesislerden ayrıldı.Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, kariyerinin altın sezonunu yaşıyor. 14 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, Lyon deplasmanda da takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Gedson, Galatasaray derbisine de golleriyle damga vurmaya çalışacak.Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek... İki ezeli rakibin dev mücadelesi öncesi sarı kırmızılı kulüpten taraftarlara bir uyarı mesajı paylaşıldı. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi taraftarlarını stadyuma erken davet eden Galatasaray Kulübü, metro girişinden gelecek taraftarlar için önemli uyarılarda bulundu. ''Galatasarayımızın, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için RAMS Park'ın kapıları saat 17.00'de, Aslanlı Yol ise saat 16.15'te taraftarlarımıza açılacaktır. Yoğunluktan etkilenmemek ve maç coşkusunu önceden yaşamak için stadyuma erken gelmeniz rica olunur. Ayrıca, Passo Card kullanarak turnikelerden daha kolay ve hızlı geçiş yapabilirsiniz. Metro girişinden gelen taraftarlarımız, stadyuma alınamayacak eşyalarını bilet gişesinin yanında bulunan emanetçiye bırakabilir.''Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk son dört gün yaptırdığı çalışmalarda iki farklı sistemin üzerinde dursa da öndeki ikiliyi bozamadı. Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte forma giydiği maçlardaki uyumunu beğenen Buruk, iki yıldızı birlikte sahaya sürme kararı aldı. Nijeryalı yıldızın fiziksel üstünlüğünü kullanmayı amaçlayan Buruk, Icardi'ye ise özel bir rol hazırladı. Elfsborg müsabakasında rakip kaleye en yakın futbolcu olarak Osimhen görev yapmış; Icardi ise daha gezgin bir rolle sahaya çıkmıştı. Buruk, derbide Dries Mertens'i yedek soyundurmayı düşünüyor. Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş karşısında ise Icardi'yi bağlantı oyuncusu olarak kullanacak. Inter'de oynadığı yıllarda '10 numara' görevlerini de yapan Arjantinli'den serbest rolde oynamasını ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını istedi.Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Beşiktaş, RAMS Park deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek zirve yarışında hata yapmamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu maç öncesinde savunmaya dikkat çekti. Hollandalı teknik adam Galatasaray'ın Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum hattı konusunda defans oyuncularına uyarılarda bulundu. Van Bronckhorst ayrıca derbide duran toplarla alakalı da çalışmalar yaptırırken kornerlerde ve serbest vuruşlarda oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını istedi.Galatasaray taraftarı dev derbiye özel olarak hazırlanıyor. Biletleri tüketen Sarı-Kırmızılı futbolseverler ayrıca özel bir koreografi hazırlığına girdi. Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın şov hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dev maç için satışa çıkan tüm biletler dün itibarıyla tükenmiş durumda. Kombine kart sahiplerinin de stada gelmesiyle birlikte, derbiyi tribünlerde 50 bin seyircinin izleyeceği tahmin ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar, maç önü için kulüp tarafından planlanan organizasyonlara da büyük ilgi gösteriyor. Stat ve çevresinde neredeyse tüm gün devam eden etkinlikler gerçekleştirilecek ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesi hedefleniyor. Derbi günü taraftar ürünlerinin satıldığı store mağazasında da büyük bir hazırlık var. Ürün stokları yenilenirken yönetimin yeni ürünlerden de iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş maçlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile oynanan lig derbilerinde takımını sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçmiş yıllarda bu şekilde bir Milan Baros performansı vardı. Forma giydiği 8 maçta 5 golü olan Baros'a karşılık, Icardi de 4 maçta 5 gol atmıştı. Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli süperstar, bugün gol atarsa Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı olacak. Hemen hemen her hafta yeni bir rekor için sahaya çıkan Aslan'da gözler bu kez de Icardi'nin üzerinde olacak. Başarılı isim maça tam konsantre bir şekilde hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atan Mauro İcardi, Beşiktaş ağlarını ise 5 kez sarstı. Derbide Aslan'ın en önemli gol silahı olan İcardi'yi hücumda Osimhen tamamlayacak. Çift forvetli düzende hücumda presi başlatma görevi Osimhen'e verildi. İcardi ise serbest rolde hücumu yönlendirecek.G.Saray'ın kadro ve dizilişi netlik kazanmadı. Taktik çalışmalarda 3-4-1-2 ve 4-4-2 sistemleri değişmeli olarak denendi. Cumartesi günkü çift kale maçta dörtlü savunmanın solunda Barış Alper görev yaptı. Mertens yerine Sallai ilk 11'e girerse, sarı-kırmızılılar, oyun içinde iki farklı dizilişe (3-4-1-2 ve 4-4-2) geçebilecek. Barış Alper, dörtlüde sol bek, üçlü düzende ise sağ kanat olacak. Sallai de 10 numara veya sağ açık olarak şans bulabilir. Galatasaray cephesi derbi öncesi Beşiktaş'ın kafasını karıştırdı. Sarı-kırmızılılar, 2011'de maçlarını oynamaya başladığı Aslantepe'de Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Ezeli rekabette yeni statta oynanan 14 mücadelenin 10'unu Aslan önde bitirirken siyah-beyazlılar 2 defa kazandı.Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi. Deneyimli teknik adamın hafta boyunca Galatasaray'ın yaptığı top kayıpları üzerinde durduğu ve bunları oyuncularına izlettirdiği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımın Avrupa'da (352 kez) en çok top kaybı yapan, ligde de bu alanda 980 kez ile 2. sırada olduğunu oyuncularına hatırlatan Gio'nun bu top kayıplarını fırsata çevirmek istediği ve oyuncularından özellikle rakibin birinci bölgesinde pres yapmalarını istediği belirlendi. 49 yaşındaki teknik adamın burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Hollandalı hoca bu stratejisiyle hem ezeli rakibini yenerek namağlup unvanını devam ettiren tek takım olmayı, hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Maçın orta hakemi olarak Arda Kardeşler atanırken, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.Galatasaray'da dev derbi öncesinde cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki tek eksiği, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs olacak.Beşiktaş önünde kazanarak hem liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yaşadığı rahatsızlığa rağmen Siyah-Beyazlılar'ı çok iyi analiz ettiği öğrenildi. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 kazanmasına rağmen savunmada büyük problemler yaşadığı Lyon maçını tekrar tekrar izleyen tecrübeli hocanın rakibi imha planını belirlediği ifade edildi. Alınan bilgilere göre; Beşiktaş'ın her iki beki Svensson ve Masuaku'nun çok fazla açık verdiğini tespit eden Buruk'un hafta boyunca idmanlarda kanat hücumları üzerinde durduğu öğrenildi. Başarılı teknik adamın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sürekli bu iki futbolcuyu zorlamasını istediği, ayrıca görev almasını durumunda Mertens ve Sallai'nin kanat akınlarına destek vereceği belirlendi. Barış ve Yunus'tan Osimhen ile Icardi'yi sürekli ceza sahasında topla buluşturması talimatını veren Okan Buruk'un santra ile beraber baskılı bir oyun planladığı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın ayrıca savunma ve orta alan oyuncularını basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardığı da öğrenildi.Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor. Dış sahada Beşiktaş 7 kez ağları havalandırırken 3 gol İtalyan yıldızdan geldi. Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi orta sahanın önemi istatistiklerle göz önüne geldi. Cim Bom'un son 2 şampiyonluğunda adeta gizli kahraman olan Lucas Torreira, Gabriel Sara ile bu sezon çok uyumlu bir görüntü sergiliyor. Galatasaray'ın rekor transferi, ligde 8 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı sağlarken; Avrupa Ligi'nde de son Elfsborg mücadelesinde asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Gedson'lu Rafa Silva'lı Beşiktaş orta sahasına karşı bu ikiliye çok güveniyor. Taraftar desteğiyle birlikte maça hızlı başlamayı hedefleyen Okan Buruk, Beşiktaş'ın geri dörtlüsüne önde baskı istiyor. Öte yandan Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında çok şık bir gol atan Sara, ikinci derbisinde de skora etki etmeyi hedefliyor.Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva'yı Lyon maçına benzer şekilde serbest oyuncu rolünde kullanmayı planlıyor. Rafa Silva'nın kanatlarda sahaya çıkacak oyuncuları, Galatasaray savunmasının arkasına atacağı toplarla pozisyona sokacağı çalışmalar da gerçekleştirildi. Süper Lig'de 8 maça çıkan Rafa, 3 gol attı.Beşiktaş'ta ise derbi öncesi sakatlığı olan birçok oyuncu bulunuyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de sakatlıkları sebebiyle derbide yer almaları beklenmiyor.Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.Galatasaray'ın dünya çapında olarak kabul edilebilecek hücum hattında Mauro Icardi ve Victor Osimhen, sezonun bu bölümünde form yakalamış durumdalar. Sezona kısmen yavaş giren Icardi, son maçlarda bulduğu goller ile çıktığı 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı vermeyi başardı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist, Barış Alper Yılmaz 15 maçta 5 gol 1 asist ve Gabriel Sara 13 maçta 2 gol 4 asist ile dikkat çekiyor.Beşiktaş'ta ise sezon başında takıma katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva takımın gol yükünü çeken iki isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol krallığı koltuğunda oturan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 12 gol atmayı başardı. Rafa Silva ise çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezonun sürpriz golcüsü Gedson Fernandes ise çıktığı 14 maçta 7 gol 1 asist ile oynadı.Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin oranları belli oldu. Galatasaray, ev sahibi olduğu derbide favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara 1.64 oran verildi. Beraberliğe 3.50, Beşiktaş galibiyetine ise 3.38 oran belirlendi. Derbide 2.5 gol alt için 2.01, 2.5 gol üst için 1.44 oran belirlendi.