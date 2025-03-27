Bayramda Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi? 2025

Ramazan Bayramı tatili devam ederken, köprü ve otoyol geçiş ücretleri merak konusu oldu. Bayram süresince seyahat edecek vatandaşlar, kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz olacak mı?



2025 BAYRAMINDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?



2024 yılı Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollar 9 gün süreyle ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) da ücretsiz geçiş imkanı sunulmuştu.



2025 Kurban Bayramı için henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, Kurban Bayramı'nda da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi olasıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2025 Kurban Bayramı öncesinde bu konuda resmi bir duyuru yapması beklenmektedir.



KMO'DAN ALTERNATİF GEÇİŞLER



KMO'dan ücretsiz geçmek isteyen sürücüler, alternatif olarak D100 karayolunu kullanabilirler.



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?



2024 Kurban Bayramı öncesinde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM'ye ait köprü ve otoyolların 9 gün boyunca ücretsiz olacağını belirtmişti. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekildeydi:



"Bayramda 30-35.000.000 arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz... Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak."



2025 yılı Kurban Bayramı'nda da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi beklenmekle birlikte, bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Vatandaşların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı duyuruları takip etmeleri önem taşımaktadır.

