Haber Tarihi: 05 Mart 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 16:41

Bayern Münih Lazio maçı canlı izle şifresiz | Bayern Münih Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Lazio maçı canlı izle şifresiz izle | Bayern Münih - Lazio maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmaları bugün başlayacak. Bayern Münih, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olarak avantajı rakibine vermişti. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Bayern Münih - Lazio maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih - Lazio maçı canlı izleme detayları

Bayern Münih Lazio maçı canlı izle şifresiz | Bayern Münih Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Avrupa'nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bayern Münih - Lazio maçının ekranlara geleceği saat ve yayıncı kuruluş belli oldu. Devler Ligi'nde oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı araştırmaya başladı. Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk mücadelesinde Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan Thomas Tuchel'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki Bayern Münih - Lazio maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Son 16 Turu rövanş maçına ilişkin bilgiler…

BAYERN MÜNİH - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih, Lazio'yu konuk ediyor.

İmmobile'nin penaltıdan bulduğu golle ilk maçı 1-0 kazanan Lazio, deplasmanda Bayern Münih karşısında avantajlı olarak sahaya çıkıyor.

Bayern Münih - Lazio mücadelesi 5 Mart Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Devler Ligi heyecanı Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH'TE GÖZLER AVRUPA'DA

Bundesliga'da zirve takibini sürdüren Bayern Münih, rotayı Avrupa'ya çevirdi. İlk maçta İtalyan takımı Lazio'ya 1-0 mağlup olan Tuchel'in öğrencilerine tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Her türlü beraberlikte tur atlayan takım Lazio olacak. Bayern Münih'in bir farkla galip gelmesi durumunda çeyrek finale çıkan takımı uzatmalar belirleyecek.

LAZİO SON DURUM

İtalya Serie A'da oynadığı son karşılaşmada Milan'a mağlup olan Lazio, Bayern Münih karşısında tur atlayarak taraftarına yenilgisini unutturmak istiyor.

Bu sezon Atletico Madrid, Feyenoord, Celtic gibi takımların bulunduğu Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu 10 puanla ikinci tamamlayan İtalyan takımı çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Lazio'da İmmobile, Alberto, Anderson, Zaccagni gibi oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

BAYERN MÜNİH - LAZİO MAÇI CANLI İZLE




EXXEN SPOR CANLI İZLE - TIKLAYINIZ

BAYERN MÜNİH - LAZİO MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'ın zorlu 5 haftası Spor Toto 1. Lig Altay'ın zorlu 5 haftası
Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu Futbol Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu
Kurbanlık fiyatları 2024: Dana, koç, koyun kurban fiyatları Gündem Kurbanlık fiyatları 2024: Dana, koç, koyun kurban fiyatları
Trabzonspor'da iyi deplasman karnesi tersine döndü Trabzonspor Trabzonspor'da iyi deplasman karnesi tersine döndü
Gaziantep FK'de puan kayıpları sürüyor Gaziantep FK Gaziantep FK'de puan kayıpları sürüyor
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak! Futbol Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Doktoru, Valenciali yıldız için korkutan ihtimali açıkladı! Valencia Doktoru, Valenciali yıldız için korkutan ihtimali açıkladı!
Muammer Sarıkaya: 'Galatasaray'ı yeneceğiz' Galatasaray Muammer Sarıkaya: "Galatasaray'ı yeneceğiz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
"Galatasaray'ın paylaştığı salıncak, Rashica'nın rövanşı!"
2
Fenerbahçe, Avrupa'nın dördüncü favorisi!
3
Victor Osimhen'e 2 dev takımdan kanca
4
Galatasaray'da derbi öncesi Florya'da yaşananlar ortaya çıktı!
5
Sadettin Saran'dan Abdullah Kiğılı'nın sözlerine cevap!
6
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yemek krizi!
7
Galatasaray'da büyük avantaj!

SON HABERLER

yukarı ok