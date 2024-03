Bayern Münih Lazio maçı canlı izle şifresiz | Bayern Münih Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bayern Münih - Lazio maçının ekranlara geleceği saat ve yayıncı kuruluş belli oldu. Devler Ligi'nde oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı araştırmaya başladı. Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk mücadelesinde Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan Thomas Tuchel'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki Bayern Münih - Lazio maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Son 16 Turu rövanş maçına ilişkin bilgiler



Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih, Lazio'yu konuk ediyor.

İmmobile'nin penaltıdan bulduğu golle ilk maçı 1-0 kazanan Lazio, deplasmanda Bayern Münih karşısında avantajlı olarak sahaya çıkıyor.

Bayern Münih - Lazio mücadelesi 5 Mart Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Devler Ligi heyecanı Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Bundesliga'da zirve takibini sürdüren Bayern Münih, rotayı Avrupa'ya çevirdi. İlk maçta İtalyan takımı Lazio'ya 1-0 mağlup olan Tuchel'in öğrencilerine tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Her türlü beraberlikte tur atlayan takım Lazio olacak. Bayern Münih'in bir farkla galip gelmesi durumunda çeyrek finale çıkan takımı uzatmalar belirleyecek.

İtalya Serie A'da oynadığı son karşılaşmada Milan'a mağlup olan Lazio, Bayern Münih karşısında tur atlayarak taraftarına yenilgisini unutturmak istiyor.

Bu sezon Atletico Madrid, Feyenoord, Celtic gibi takımların bulunduğu Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu 10 puanla ikinci tamamlayan İtalyan takımı çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Lazio'da İmmobile, Alberto, Anderson, Zaccagni gibi oyuncuların performansı dikkat çekiyor.









EXXEN SPOR CANLI İZLE - TIKLAYINIZ





BAYERN MÜNİH - LAZİO MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;





Blue Sport 6 Live HD



C More Suomi



Cosmote Sport 3 HD



Cytavision Sports 6 HD



DAZN Canada ($/geo/R)



DAZN Deutsch ($/geo/R)



Digi Sport 2 Romania HD



EXXEN Digital Türkiye



LiveScore [app] (ROI only)



M+ Liga de Campeones 7



MATCH! Arena HD



Nova Sport 4 Czech HD



Paramount+ USA ($/geo/R)



Pickx+ Sports 3 HD



Polsat Sport Premium 1 HD



Sport 24 At Sea Extra



Stan Sport Australia



Stöd 2 Sport 3



SuperSport LaLiga HD



TNT Sports 2 HD UK



TV2 Play Norge



TV4 Play+ Sverige



ViaPlay Baltic HD



ViaPlay Danmark HD



Ziggo Sport Docu