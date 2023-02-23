Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel Trabzonspor maçı hangi gün, hangi kanalda?

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Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine yenilmeyerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'inde hangi futbolcular yer alıyor? İşte Basel-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar...Bugün St. Jakob Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Basel-Trabzonspor maçı TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.Basel: Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, ZeqirTrabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi GomezFırtına'nın hocası, Akyazı'daki maçta olduğu gibi İsviçre'de de tüm Türkiye için oynayacaklarını öğrencilerine söyledi. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini ve insanların bir nebze olsun morale ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Abdullah Avcı, "Skor açısından avantajlıyız ancak yine kazanmalıyız. Kontrollü oynayacağız. Rakibin gole ihtiyacı var. Top bize geçtiğinde hücuma hızlı çıkacağız, direkt toplarla rakip kaleye gideceğiz. 90 dakika boyunca kesinlikle disiplinden kopmamalıyız. Basit hata istemiyorum. Takım savunmasına herkes yardım edecek" ifadelerini kullandı.Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Başarılı teknik adam, kulüp kariyerinde en son 2017 senesinde Başakşehir'in başında Bulgaristan'da Ludogorets'i yenmişti. Avcı, dış sahada toplamdaki 17 Avrupa maçında 1 kez kazanabildi.UEFA Ülke Puanı Katsayı Sıralaması'nda Trabzonspor'un, sıralamada hemen arkamızda olan İsviçre ekibi Basel'i Konferans Ligi Play-Off'undaki ilk maçta yenmesi, rakibimizle puan farkını açmamızın yanı sıra 2024-25 sezonundaki hedefimiz için harika olmuştu. Çünkü 2024-25'te, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılması adına, bu sezonu ilk 11 içerisinde tamamlamamız şart. Bordo-Mavililer, kazandığı 400 puanla 12. Türkiye'nin 31.500 puana ulaşmasını sağladı. 13. İsviçre, 29.175 puanda kaldı. Bizim gibi geçen haftayı galibiyetle kapatan 32.375 puanlı 11. Sırbistan (Partizan) ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın (Salzburg) Avrupa'da bu sezon tek temsilcilerinin olması da, bizim için büyük avantaj. Trabzonspor, bugün Basel'i elerse 4 takımla (Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor) Avrupa'da devam edeceğiz. Galibiyet halinde puanımızı da 31.900'e çıkartırız. Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, yarın yapılacak.Bordo-Mavililer, ilk maçta olduğu gibi Basel'i deplasmanda da devirip, UEFA Konferas Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Trabzonspor'da teknik heyetin gol bölgesindeki 3 önemli kozu; Gomez, Bakasetas ve Trezeguet. Abdullah Avcı, bu üçlünün sık sık ceza sahasına girip, rakip kaleyi yoklamasını istedi. Forvet Gomez'i daha fazla topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, bu doğrultuda kanat beklerine de sık sık orta açmaları gerektiğini söyledi. Trabzonspor'un kulübedeki hücum silahları ise Umut Bozok ile Yusuf Yazıcı olacak.Bu gece TSİ 23.00'te Basel ile oynayacak olan Trabzonspor'u, İsviçre'de yaklaşık 3 bin taraftarı yalnız bırakmayacak. 39 bin kişilik St. Jakob Park'ta, Bordo-Mavili futbolseverlere misafir tribününde 2 bin civarında koltuk ayrılmıştı. Biletlerin tamamı tükenirken, farklı tribünlerden de yaklaşık 2.000 civarında Trabzonsporlu'nun bilet aldıkları öğrenildi. Rakam, bugün daha da artabilir.Bordo-Mavililer, dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından 12.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'ye gitti. Trabzonspor, Basel'e vardıktan sonra kamp yapacağı otele yerleşirken, son antrenmanını TSi 21.00'de St. Jakob Park'ta gerçekleştirdi.Fırtına'da sakatlıktan yeni yeni çıkan Marek Hamsik ve Edin Visca'nın yanı sıra UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Lazar Markovic deplasman kafilesine alınmadı. Bu isimlere ek olarak Lahtimi, Taha Altıkardeş ve Serkan Asan da İsviçre'ye götürülmedi. Dorukhan'ın ise uzun süreli sakatlığı devam ediyor. İlk maçta hafif sakatlık yaşayan Peres, Basel mücadelesinde oynayabilecek.Kart cezası nedeniyle Akyazı'daki maçta forma giyemeyen Ndoye'nin yanı sıra hafif sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan Darian Meles, bugün Trabzonspor karşısında kadroda olacak. Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel, 1-0'lık yenilgiyle turiçin hala çok umutlu olduklarını ve saha avantajıyla beraber galibiyet için tüm kozlarını oynayacaklarını söyledi.Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 4 maçı da kaybetti. Öncesinde ise Beşiktaş ve Ankaragücü'ne karşı dış sahada beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde 1 Ekim'den bu yana deplasmanda kazanamıyor. Fırtına, Avrupa Ligi'nde de gruptaki 3 deplasmanın hepsinde yenildi. Abdullah Avcı ve öğrencileri, dış sahadaki kötü seriye artık son vermek amacında.