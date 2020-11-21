Başakşehir'in 4 maçlık serisi sona erdi

Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in 4 maçlık serisi sona erdi
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21 Kasım 2020 23:21
Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.

Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.

Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.



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