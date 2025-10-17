Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 12:23 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 12:23

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray 22 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Başakşehir ise oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanarak galibiyet sevincini tatmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir taraftarı önünde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ise en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını açmak için mücadele edecek. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

GALATASARAY SAVUNMASINDA 2 EKSİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.

LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
