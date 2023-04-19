Başakşehir Fenerbahçe maç sonucu 1-2 (Maç özeti izle)
Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 22:31 -
Güncelleme Tarihi:
19 Nisan 2023 22:31
Başakşehir Fenerbahçe maç sonucu 1-2 (Maç özeti izle)
Başakşehir Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Fenerbahçe maç sonucu belli oldu. Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden lider Galatasaray (1 maç fazla) 69 puana sahip. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği haftada kazanarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 60 puanla 2. sırada bulunuyor
Başakşehir Fenerbahçe maç sonucu 1-2 (Maç özeti izle)
69'
Fenerbahçe bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf
68'
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile beraberlik golüne çok yaklaştı.
67'
Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Mert'e yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruş sonrası İrfan Can Kahveci, Emre Mor'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan'ın dar açıdan vuruşu dışarıya gitti.
67'
Orta alanda Mert Hakan'a faul yapan Touba, sarı kart gördü. Touba, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
66'
Deniz korneri pasla kullandı. Ardından Biglia'nın ortasında ceza sahasına gelen topu İrfan karşıladı.
66'
Başakşehir atağında Deniz'in sağdan ortasında Samet ters bir vuruş yaptı ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.
65'
Fenerbahçe sol kanattan etkili gelmek istedi. İrfan'dan topu alan Valencia, soldan ceza sahasına hareketlendi ve Joao Pedro'yu düşündü. Biglia araya girdi.
64'
Arao, sol kanatta hareketlenen Alioski'yi düşündü. Ancak top taca gitti. Ardından Deniz top kaybı yaptı.
63'
Fenerbahçe'de Crespo yerini Mert Hakan'a bıraktı.
62'
Fenerbahçeli futbolcular, bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Başakşehir, takım halinde topun arkasına geçti.
61'
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş oyuna dahil olacak.
61'
Karşılaşmada son yarım saat, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
60'
Fenerbahçe sol kanattan geldi. Alioski'nin ortasında Joao Pedro ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.
59'
Muhammed'in tedavisinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.
58'
Başakşehir'de Muhammed'in sakatlığı sonrası Volkan Babacan ısınmaya başladı.
58'
Başakşehir kalecisi Muhammed sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.
57'
Fenerbahçe tehlikeli geldi. Touba'ya baskısı sonrası topu alan Emre Mor, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.
56'
Orta sahada topu alan İrfan Can Kahveci, Valencia'yı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı. Top dışarıya gitti.
56'
Başakşehir kalecisi Muhammed pozisyon sonrası kısa süren bir sakatlık geçirdi.
55'
Crespo, serbest vuruşu pasla kullandı ve sağ kanattaki Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin ortasında top üst direkten dışarıya gitti.
54'
İrfan Can'ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Ardından topu alan Ferdi, Figueiredo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez merkezden serbest vuruş kullanacak.
53'
Alioski, sol kanattan topla birlikte gitmek isterken Deniz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
52'
Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki ilk isabetli şutu 48. dakikada Joao Pedro ile geldi.
51'
Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci, solda topla buluştu ama ofsayt bayrağı kalktı.
50'
Deniz'in ortasında Fenerbahçe savunması topu karşıladı. Ardından top dışarıya gitti. Başakşehir'in kullandığı korner sonrası Fenerbahçe hızlı çıkmak isterken Biglia, İrfan'a faul yaptı ve sarı kart gördü. Pozisyon başlangıcında Valencia'ya faul yapan Ömer Ali de sarı kart gördü.
49'
Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıya göre daha tempolu başladı.
48'
Fenerbahçe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Joao Pedro, Emre'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu. Pedro'nun vuruşu kaleci Muhammed'de kaldı.
47'
Başakşehir tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Szysz'nin ortasında son anda Samet araya girdi.
46'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarıya 3 değişiklikle birden başladı.
46'
Fenerbahçe'de Oosterwolde, Arda ve Rossi çıktı. Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro oyuna dahil oldu.
46'
Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
45'
Gelişen Fenerbahçe atağında Arda ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu dışarıya gitti.
45'
Başakşehir tehlikeli geldi. Sağdan topla birlikte ceza sahasın giren Deniz, sıfıra indi ve ortasını yaptı. Onun ortasını Szalai karşıladı.
45'
Fenerbahçe sol kanattan geldi. Solda topu alan Rossi'nin ortasında Muhammed topu kontrol etti. Bu anda ceza sahası içinde yerde kalan Valencia, hakeme baktı. Oyun devam etti.
45'
Attila Szalai, savunmanın arkasına sarkan Valencia'yı düşündü. Muhammed kalesini terk etti ve bu topu uzaklaştırdı.
45'
Başakşehir'de cezası bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı tribünden takip ediyor.
45'
Başakşehir'de bu kez Ömer Ali sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri Ömer Ali için oyun alanında.
45'
Fenerbahçe sağ kanattan Ferdi ile çıkmak isterken Szysz Ferdi'yi faul ile durdurdu. Szysz bu faulünden sonra sarı kart gördü. Karşılaşmadaki ilk sarı kart.
45'
İlk yarının sonuna en az 4 dakika eklendi.
45'
Deniz Türüç, sağlık görevlileri ile birlikte kenara geldi.
44'
Başakşehir'de Deniz Türüç orta alanda kendisini yere bıraktı. Hakem Suat Arslanboğa, sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Oyun bu dakikada durdu.
44'
Fenerbahçe, bu dakikaya kadar rakip kaleye isabetli bir şut çekemedi.
43'
Tazelenen Başakşehir atağında sağ kanattan Mahmut'un ortasında Samet araya girdi ve topun Deniz'e geçmesine engel oldu.
42'
Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Samet topu karşıladı.
42'
Gelişen Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Szysz'nin ortasına Ferdi engel oldu. Başakşehir korner kullanacak.
41'
Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde Samet'in kafa vuruşu doğrudan dışarıya gitti.
41'
Fenerbahçe serbest vuruşu pasla kullandı. Duran top organizasyonu sonrası topu ceza sahasında alan İrfan'ın ortası Muhammed'den dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
40'
Sol kanatta topu alan Enner Valencia yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
39'
Fenerbahçeli futbolcular, özellikle savunma hattı bu dakikalarda yaptıkları pas hataları ile dikkat çekiyor. Önce Samet'in hatasında Başakşehir golü attı. Ardından İrfan Can, savunmanın arkasına gönderilen topu istediği gibi uzaklaştıramadı.
38'
Ardından Valencia sağ kanattan topla birlikte mesafe kat etmek istedi ancak savunma araya girdi.
37'
Başakşehir savunmasından uzun gönderilen topta İrfan Can kalecisini terk etti. İrfan Can topu uzaklaştırmak istedi ancak bu top kısa kaldı ve Figueiredo'dan taca gitti.
36'
Ömer Ali ve Crespo'nun tedavileri tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.
36'
Sağlık görevlileri Crespo'nun tedavisi için oyun alanı içerisine dahil oldu.
35'
Crespo, kendisine yapılan faulde serbest vuruşu hemen kullandı. Ardından solda topu alan Oosterwolde rakibinden sıyrılamadı. Ardından Ömer Ali'yle Crespo'nun mücadelesinde Crespo rakibine faul yaptı. Pozisyonda Crespo yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor.
34'
Crespo orta sahada yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
33'
Başakşehir'in golünün ardından karşılaşmada tempo artmaya başladı.
32'
Deniz'in kullandığı korneri Fenerbahçe savunması karşıladı. Ardından Fenerbahçe, Başakşehir'i eksik yakaladı. Solda topu alan İrfan Can, ceza sahasına hareketlenen Rossi'yi topla buluşturdu. Rossi'nin müsait pozisyondaki vuruşu yandan dışarıya gitti. Fenerbahçe müsait pozisyondan yararlanamadı.
32'
Başakşehir tehlikeli geldi. Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası hızlı gelişen atakta Aleksic'in yaydan çektiği şutu İrfan kurtardı. Başakşehir korner kullanacak.
31'
Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.
30'
Samet kalecisi İrfan'a geri pas atmak istedi. Bu top kısa kaldı ve Aleksic araya girdi. Aleksic, İrfan'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi.
30'
Başakşehir, Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
29'
Karşılaşmanın ilk yarım saatine yaklaşırken henüz iki takımdan da net bir GOL şansı izleyemedik.
28'
Başakşehir sol kanattan geldi. Szysz'nin soldan ortasında Figueiredo'nun kafa vuruşu etkisiz kaldı.
27'
Fenerbahçeli futbolcular Valencia'ya yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Ardından top kaybı yaşandı ve top Başakşehir'e geçti. Szysz'nin pasında ceza sahasında Aleksic ve Figueiredo topa birlikte hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
26'
Valencia, solda topu aldıktan sonra Ömer Ali kendisine faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
25'
Fenerbahçe penaltı bekledi. Sağdan Ferdi'nin ortası savunmadan geri döndü. Ferdi bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi, oyun devam etti.
24'
İki takım da bu dakikalarda orta alanda sık sık pas hatası yapıyor. Bu nedenle tempo oldukça düşük kaldı.
23'
Mahmut topla birlikte çıkmak isterken yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun devam etti. Valencia'nın pasıyla solda topu alan Rossi, ceza sahasına girdi. Ancak savunma Rossi'nin topu olumlu kullanmasına engel oldu.
22'
İlk 21 dakikada yüksek tempo yok. İki takım da pozisyona girmekte zorlandı.
21'
Arda Güler, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can'ı düşündü. Touba araya girdi. Ardından Fenerbahçeli oyuncular, önce baskı yaparak, Başakşehir'in hızlı çıkmasına engel oldu.
20'
Başakşehir atağında sağdan topla birlikte kat eden Deniz, Figueiredo'yu düşündü. Savunma araya girdi.
19'
Karşılaşmada bu dakikaya kadar çok net bir pozisyon yaşanmadı.
18'
Joao Figueiredo bir sakatlık geçirdi. Jesus, oyunun durduğu bu dakikada Crespo'yu yanına çağırarak uyarıda bulundu.
17'
Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan, ceza sahasına hareketlenen Arda'yı gördü. Arda'nın sıfırdan ortasında, Valencia'nın ceza sahası içinden çektiği röveşata farklı şekilde dışarıya gitti.
16'
Fenerbahçe bu dakikalarda dönen topları da almaya başladı.
16'
Arda'nın soldan ortasında Lima topu karşıladı. Tazelenen Fenerbahçe atağında Arda bir kez daha solda topu aldı. Onun ortasını yine savunma karşıladı.
15'
Fenerbahçe sol kanattan geldi. Ceza sahasına giren Rossi orta yapmak istedi ancak savunma engel oldu. Fenerbahçe korner kullanacak.
14'
Fenerbahçe'de Arda Güler, karşılaşmanın ilk bölümünde sağ kanatta oynuyor. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can forvet arkasında, Rossi ise solda oynuyor.
13'
Başakşehir bir kez Szysz ile geldi. Sol kanatta topu alan szysz içe kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşu Samet'ten geri döndü.
12'
Sol kanatta topu alan Oosterwolde, Deniz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi. Ardından gelişen Başakşehir atağında Szysz'in soldan ortasını savunma karşıladı.
12'
Crespo, sol kanattan hareketlenen Rossi'yi düşündü. Ömer Ali araya girdi. Ardından iki takım da pas hatası yaptı.
11'
Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde kalesini terk eden Muhammet topu kontrol etti.
10'
Valencia, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
10'
Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası gelişen Başakşehir atağında Duarte'nin ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.
9'
Fenerbahçe, ikinci bölgede pas yapmaya; Başakşehir ise pas opsiyonlarını kapatmaya çalışıyor.
8'
Fenerbahçeli oyuncular, bu dakikalarda kendi aralarında hazırlık pası yapıyor.
7'
Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçta sadece bir galibiyet aldı.
6'
Fenerbahçeli futbolcular, Samet'e yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Ardından Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Oosterwolde'nin ortasını savunmasına yardıma gelen Deniz karşıladı.
5'
Gelişen Başakşehir atağında Lima'nın ortası kaleci İrfan Can'da kaldı. Ardından Mahmut'un pası Figueiredo'ya geçmedi. Sonrasında Mahmut, Samet'e faul yaptı.
4'
Sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, rakibinden sıyrıldıktan sonra Valencia'yı topla buluşturdu. Ancak Valencia için ofsayt bayrağı kalktı.
4'
Ardından gelişen Fenerbahçe atağında Crespo pas hatası yaptı. Başakşehir savunasından uzun gönderilen top Fenerbahçe'de kaldı.
3'
Başakşehirli futbolcular, kendi aralarında pas yaptı. Ardından Muhammet, sol kanattaki Szysz'i düşündü. Top doğrudan taca gitti.
2'
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de tribünden takip ediyor.
2'
Muhammet uzun gönderdi. Fenerbahçe ceza sahasına gelen topta Szalai, Figueiredo'dan önce araya girdi.
1'
Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.
Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...
M.Ö.
Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Deniz, Aleksic, Szysz, Figueiredo.
Bu heyecanlı karşılaşmanın canlı anlatımında, her zaman olduğu gibi yine sizlerle beraber olacağız.
M.Ö.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından aldığı 4 maçlık ceza sebebiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamayacak.
M.Ö.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Diego Rossi'nin attığı GOL ile 1-0 kazanmıştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki son 5 karşılaşmada sarı lacivertli ekibin 3 galibiyeti, 2 mağlubiyeti bulunuyor.
M.Ö.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.
M.Ö.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?
Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'de sınırda 6 isim var
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.
Başakşehir'in 7 oyuncusu sınırda
Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.
30. randevu
Başakşehir ile Fenerbahçe, tarihlerinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 29 maçta Fenerbahçe 15 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına 40 gol atarken Başakşehir ise 32 kez gol sevinci yaşadı.
Enner Valencia, Fenerbahçe efsanelerini geçmek üzere
Fenerbahçe'de tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Başakşehir maçına üçlü rekor için çıkıyor. Valencia, geride kalan haftalarda 27 kez fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'nin iki efsanesinin peşine takıldı. Ekvadorlu'nun şu an sarı-lacivertlilerdeki toplam gol sayısı 57; bu sayı Oğuz Çetin'le eşit. Valencia bir gol atarsa efsane kaptanı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 7. oyuncusu olacak. Valencia'nın diğer hedefi ise Alex de Souza. 33 yaşındaki futbolcu, iki kez ağları sarsarsa 28 gollü (2010-11) Alex'i geçip Fenerbahçe adına bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak. Kanarya'nın bir sezonda en fazla gol atan ismi ise 29 golle Aykut Kocaman; yani Valencia bugün 'hat-trick' yaparsa bir başka tarih yazabilir.
Fenerbahçe'de forvetler yedeğe çekiliyor
Fenerbahçe'de forvet oyuncuları Serdar Dursun ve Joao Pedro, sakatlıklar sebebiyle son dönemde sürelerini artırdı. Michy Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Ancak iki oyuncu da ligde şans buldukları son 3 mücadelede skora katkı sağlayamadıkları gibi, performans olarak da beklentilerin çok altında kaldılar. Jorge Jesus bu nedenle Başakşehir mücadelesinde Pedro ve Serdar'ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Başakşehir karşısında Valencia'nın yanında Arda Güler'i kullanması bekleniyor.
Jorge Jesus'tan Arda Güler'e Alex de Souza rolü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladı. Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızı bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı öğrenildi. Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin harika çocuğu, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Arda, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Jorge Jesus: "Mazeret yok, her maçımız final"
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi oyuncuları ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı son antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Jesus'un burada yaptığı kısa konuşmada, "Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında kendi evinde oynanan Başakşehir maçından 1-0 galip ayrılmıştı.
İrfan Can Eğribayat'a Volkan Demirel benzetmesi
Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır'ın ameliyatı sonrası kaleyi devralacak olan İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertlilerden güvenoyu çıktı. Jorge Jesus'un fiziksel gelişimini takdir ettiği 24 yaşındaki kaleci, hırsı ve takımı sahiplenmesiyle de övgüleri topladı. (Milliyet) Ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı. Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı. Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'e bile benzetti. İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus'un istediği ölçüleri yakaladı. Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı. Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat'a güven duyuluyor. İrfan Can'ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vaat eden bir kaleci olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can'ın bonservisinin Göztepe'den alınması da gündemde duruyor. Elbette bu kritik dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak. Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor. Eğribayat'ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe'de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor. İrfan Can Eğribayat'ın kiralık sözleşmesinde 1,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ankaragücü karşısında 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sevinen Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mutluluğu da konuşulmuştu. Golden sonra orta sahaya kadar koşarak gelen ve sevinen İrfan Can'ın bu hareketi kulübün unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel'e benzetilmişti. Sosyal medyada ve tribünde çok sayıda taraftar 24 yaşındaki eldivene güvenoyu vermişti.